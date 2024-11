Das neue Papa Roach-Album soll „experimentell“ sein

Vor einigen Monaten kündigte Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix an, dass 2025 ein „großartiges Jahr“ werde. Zum einen feiert das Erfolgsalbum INFEST (2000) seinen 25. Geburtstag, was mit einer ausgiebigen Tournee zelebriert wird. Weiterhin sollen ein Buch und „eine ganze Menge neuer Musik“ veröffentlicht werden.

Empfehlung der Redaktion Papa Roach: 2025 soll ein großes Jahr für die Band werden Alternative Metal, Alternative Rock, Nu Metal Wie Jacoby Shaddix in einem Radiointerview versprach, soll 2025 ein großartiges Jahr für Papa Roach werden. Man habe für das Jahr viele Pläne, erklärte er. Im Interview mit The Mistress Carrie Podcast wurde Gitarrist Jerry Horton nun gefragt, welche Erfahrungen die Band mit der Entstehung des neuen Albums bisher gemacht hat und inwiefern es sich von EGO TRIP (2022) unterscheidet. „Auf jeden Fall war die Erfahrung anders, weil wir irgendwie zwischen verschiedenen Produzenten und verschiedenen Studios herumgesprungen sind“, erklärt Horton. „Aber ich denke, die Energie ist die gleiche. Wir sind immer noch begeistert davon. Der erste Song, der veröffentlicht wird, ist ein Banger. Er ist hart und eingängig – er bleibt im Gedächtnis hängen, ganz sicher. Und das Album ist vielfältig, genau wie das vorherige. Es ist experimentell, emotional und dynamisch.“

Gegenüber Meltdown gab der Papa Roach-Gitarrist vor einiger Zeit an, dass die erste Single-Auskopplung noch vor der anstehenden ‘Rise Of The Roach Tour’ erscheinen soll. Diese startet am 23. Januar 2025 in Frankfurt. Auf die Frage, ob Papa Roach planen, ein komplettes Album oder nur „hier und da Songs“ herauszubringen, antwortete Horton: „Genau genommen wird es beides sein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Da wir unser eigenes Label sind, haben wir im Grunde niemanden, der uns sagt, was wir tun sollen. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber wir werden es einfach so versuchen und sehen, wie es funktioniert“, erklärte er weiterhin. Papa Roach haben nach WHO DO YOU TRUST ? (2019) ihren Vertrag mit Better Noise Music gekündigt und veröffentlichen seitdem unabhängig, indem sie mit New Noize Records ihr eigenes Label gründeten.

Empfehlung der Redaktion Papa Roachs Jacoby Shaddix spricht über Selbstmord Nu Metal Mentale Gesundheit ist ein wichtiges Thema, über das gesprochen werden muss. Das findet auch Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix Auf die Frage, ob es bei einem der neuen Songs besondere Gäste geben wird, sagte Horton: „Nicht bei dieser ersten Single. Aber wir haben darüber gesprochen, ein oder zwei Gäste bei ein paar anderen Songs zu haben… Wir haben einige Dinge in Arbeit.“ Ähnlich drückte sich auch Jacoby Shaddix aus, als er in ‘The Jasta Show’ zu Gast war. Dort erzählte er auch: „Wir sind seit fünf Monaten im Studio. Ich würde sagen, ungefähr zehn Tage im Monat sind wir zusammen.“ So seien bis dato „sieben oder acht Songs“ entstanden, die generell „härter“ sein sollen, als die letzten Sachen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

