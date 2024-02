Papa Roach: 2025 soll ein großes Jahr für die Band werden

In einem neuen Interview mit dem Radiosender 99.7 The Blitz sprach Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix über die Tour- und Aufnahmepläne der Band für den Rest des Jahres 2024 – und darüber, was Fans im kommenden Jahr zu erwarten haben.

Empfehlung der Redaktion Jacoby Shaddix: Papa Roach sind die nächsten Metallica Metal Papa Roach sind drauf und dran, zu den nächsten Metallica zu avancieren — zusammen mit Korn und Deftones. Zumindest sieht das Jacoby Shaddix so. „Wir haben an einer Menge neuer Musik gearbeitet“, erklärte Jacoby. „Und wir lassen die Welt gespannt darauf warten, was kommt.“ Wie der Musiker weiter ausführte, habe er mit seiner Band große Pläne für das kommende Jahr, auf die aktuell fleißig hingearbeitet werden. Der Sänger ergänzte: „2025 wird ein großartiges Jahr für Papa Roach. Das 25. Jubiläum unseres Albums INFEST (2000) steht an. Wir haben ein Buch, wir haben Tourneen, wir haben das volle Programm. Und wir haben eine ganze Menge neuer Musik, die wir veröffentlichen werden, später, im Laufe des Jahres – im dritten oder vierten Quartal.“

Jacoby erklärte außerdem: „Es ist gut, vor dem Sturm etwas Ruhe zu finden, und deshalb nehme ich mir dieses Jahr Zeit und mache jede Menge Zeit, um Musik für Papa Roach zu schreiben, mit anderen Künstlern. Ich bin einfach so kreativ wie möglich.“

