Jacoby Shaddix: Papa Roach sind die nächsten Metallica

Metallica-Musiker James Hetfield hat einem ukrainischen Soldaten, der in Hetfields Heimatstadt behandelt wird, eine Visite im Krankenhaus abgestattet.

James Hetfield hat ein großes Herz. So hat der Metallica-Frontmann und -Gitarrist kürzlich einen ukrainischen Soldaten besucht, der in einem Krankenhaus in Vail in Colorado, dem Wohnort von "Papa Het", behandelt wird. Dies berichtet "Vail Daily". Der Soldat Roman Denysiuk wurde mit Hilfe der örtlichen Wohltätigkeitsorganisation Limbs For Liberty ins Vail Health Hospital gebracht. Doch wie kam nun die Metal-Ikone zur Visite des Kämpfers? Die Gelegenheit Es sieht ganz nach einem Zufall aus. So besuchte Kelli Rohrig, die Mitbegründerin von Limbs For Liberty, Roman Denysiuk im Krankenhaus. Als sie ihr Auto auf dem Parkplatz abstellte, lief ein Mann zu seinem…