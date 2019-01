WHO DO YOU TRUST?

Jacoby Shaddix und Co. stellen die Vertrauensfrage. Der geneigte Hörer dürfte selbige positiv beantworten, denn er darf durchatmen und kann sich weiter auf die Westküstenamerikaner verlassen: Papa Roach ändern nicht wirklich etwas an der Formel, die sie bereits 2016 auf CROOKED TEETH angewandt haben. Das sind bewährte New Metal-Stärken, ein punktuell alles rauslassender Sänger kombiniert mit allem, was der moderne Rock (und leider auch Pop) hergibt, sprich: Hooks, Beats, Synthies, Grooves. Und da die Kalifornier bereits seit rund zwanzig Jahren im Geschäft sind, kennen sie auch den alten Kniff „Die stärksten Songs gehören ganz nach vorne“.

So fetzt die erste Albumhälfte regelrecht: Die bereits von Liveshows bekannten ‘The Ending’ und ‘Renegade Music’ fahren direkt in die Beine. Mit dem schwofigen ‘Not The Only One’ schielen die Kalifornier zum ersten Mal recht offensichtlich auf ein bisschen Airplay. Und das luftig-pumpende ‘Elevate’ macht deutlich: Papa Roach liefern 2019 Musik fürs Rock am Ring-Publikum – was man so oder so auslegen kann. Denn anschließend bricht mit ‘Feel Like Home’, ‘Problems’ und ‘Top Of The World’ wieder die „Weichspülerhölle” (Zitat von Kollege Kessler) aus. Die wird zwar noch mit dem knackig-punkigen ‘I Suffer Well!!!’ konterkariert, der zwiespältige Eindruck bleibt indes.