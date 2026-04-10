Wo ihr Debüt WITHIN EACH LIES THE OTHER (2021) noch angenehm unpoliert und mit dem unverkennbaren Gefühl der frühen Zweitausender ausgestattet war, ist ihr zweites Werk ULTRAVIOLET (2023) ­bereits auf Hochglanz gebracht. As Everything Unfolds legen mit DID YOU ASK TO BE FREE? ihr drittes Werk vor und fahren die angepeilte Schiene weiter. Die blitzsaubere Produktion macht das Album aalglatt: schlüpfrig und nicht greifbar. Abgesehen von einigen Riffs und Melodien, die für einen gewissen mitreißenden Faktor sorgen (beispielsweise in ‘Point Of View’, ‘Cut The Lies’ oder ‘Idols’), hält nicht viel Neues Einzug auf diese Platte. Dennoch schaffen es die Briten, besonders dank der starken ­Stimme ihrer Frontfrau Charlie Rolfe, eine gewisse Eingängigkeit beizubehalten. Rolfe tritt zwar in die gigantischen Fußstapfen von Szeneikonen wie Hayley Williams (Paramore) oder Lacey Sturm (Flyleaf), kann aber dennoch mithalten. Ihr Klargesang ist mal süßlich, mal wehklagend und mal energetisch. Ab und zu überrascht die Britin auch mit vereinzelten Screams, die jedoch im Gegensatz zu ihren kräftigen klaren Vocals eher gebrechlich wirken. Unterstützung bekommt sie bei ‘What You Wanted’ von Bury Tomorrow-Frontmann Daniel Winter-Bates.

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