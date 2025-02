Papa Roach: Persönliche Geschichte hinter neuer Single

Ende Januar veröffentlichten Papa Roach pünktlich zum Start des europäischen Teils ihrer „Rise Of The Roach“-Tournee ihre neueste Single ‘Even If It Kills Me’. Besonders bei denjenigen, die bei dem spontan angekündigten Tourneeauftakt in Berlin dabei waren, sollte spätestens jetzt etwas klingeln. Die Band debütierte ihr neuestes Werk nämlich an diesem Abend vor den 1.600 Anwesenden und veröffentlichte es erst am darauffolgenden Tag auf allen Streaming-Plattformen.

Papa Roachs neue Single hat einen sehr persönlichen Hintergrund

Empfehlung der Redaktion Papa Roach: Neue Single veröffentlicht Alternative Rock Während des spontanen Auftakts ihrer kommenden Tournee spielten Papa Roach eine neue Single. Das Video dazu seht ihr hier! In einem neuen Interview mit dem Radiosender I-Rock 93.5 spricht Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix nun über die Hintergründe von ‘Even If It Kills Me’. „Die Arbeiten an diesem Lied haben schon vor über zwei Jahren begonnen. Als ich das die Saiten zum ersten Mal schwingen hörte, dachte ich mir sofort, dass es cinematisch klingt. Es klang wie eine Reise, auf die wir unsere Fans mitnehmen.“ Also trug er seine Idee weiter. „Ich habe den Jungs sofort Bescheid gegeben. Es war schwierig, abzuwarten, bis es endlich ins Studio ging.

Dann hat das Leben einen anderen Weg eingeschlagen.“ Dieser Weg war leider ziemlich dunkel, erzählt der Sänger. „Mein älterer Sohn hatte mit einer traumatischen Trennung zu kämpfen. Seine ganze Welt war zerstört, und ich musste ihm dabei zusehen, wie er darunter litt. Es war unglaublich schwierig. Ich musste ihm ja trotzdem sagen, dass das Leben manchmal so spielt und es Menschen gibt, die ihr wahres Gesicht viel zu spät zeigen.“

An dieser Stelle kam ‘Even If It Kills Me’ wieder ins Spiel, erzählt Shaddix. „Dieses Gefühl der Hilflosigkeit habe ich in dem Lied verarbeitet. Ich wollte ihm helfen, wusste aber auch, dass er das alleine durchstehen muss. Ich wollte, dass er weiß, dass ich in dieser schlimmen Phase nie von seiner Seite weichen werde.“ Abschließend hat er noch eine gute Nachricht: „Mein Sohn hat es schließlich geschafft, darüber hinwegzukommen.“

