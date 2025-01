Papa Roach: Neue Single veröffentlicht

Papa Roach eröffneten ihre große ‘Rise Of The Roach’-Tournee am 21.1.2025 bei einer exklusiven Show in Berlin. Das intime Konzert war restlos ausverkauft, sodass sich 1.600 Menschen zu dem spontanen Auftakt zusammenfanden. Die Band hatte eine Überraschung auf Lager: Sie debütierte eine brandneue Single. Nur einen Tag später erschien das Video zu ‘Even If It Kills Me’, welches ihr hier sehen könnt:

‘Even If It Kills Me’ führt Papa Roach zurück zu ihren alternativen Hard Rock-Wurzeln und wird die Setlist der großen „Rise Of The Roach“-Tournee wohl ergänzen. Anlass der Tournee, die die Kalifornier quer durch Europa und Nordamerika führen wird, ist der 25. Geburtstag ihres Debütalbums INFEST (2000). Begleitet werden die Alternative-Rocker in Europa von Wage War.

Neues Papa Roach-Album in Aussicht?

In einem Interview mit Rock Antenne wurde Frontmann Jacoby Shaddix gefragt, ob 2025 ein neues Album erscheinen wird. Er antwortete: „Definitiv. Irgendwann im Lauf des Jahres wird es ein neues Album geben. Wahrscheinlich wird es aber erst gegen Ende des Jahres kommen. Aber wir sind sehr stolz auf alles, was wir gemacht haben.“ Über die Reaktion seiner Fans spekulierte er: „Ich glaube, sie werden überrascht sein. Die Fans, die zu den Konzerten kommen, werden auch überrascht sein über das, was wir tun werden. Das wird eine super Zeit!“ Vielleicht hatte Shaddix schon ‘Even If It Kills Me’ im Kopf, als er diese Antwort gab.

