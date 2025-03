Adrian Smith über das kommende Smith/Kotzen-Album

2021 überraschten The Winery Dogs-Frontmann Richie Kotzen und Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith die Musikwelt mit ihrem brachialen Debüt SMITH/KOTZEN. Von Blues angehauchter Hard Rock trifft NWOBHM, fette Riffs treffen mächtige Trommeleinlagen, ein Genie trifft das andere – und das hört man.

Nächstes Album ist schon in Hörweite

Im Podcast ‘Guitar Hang’ spricht Kotzen nun über Runde zwei der musikalischen Achterbahn, für die Smith/Kotzen verantwortlich sind. BLACK LIGHT/WHITE NOISE erscheint bereits am 4. April und hat laut dem Gitarristen einiges zu bieten. Über den Entstehungsprozess erzählt er: „Unser Wahnsinn hat System. Wir haben uns daran orientiert, wie ich bei meinen Solo-Alben vorgegangen bin. Alles ist immer verkabelt und bereits, sofort genutzt zu werden. Wir schmeißen dann alle Ideen auf einen Haufen und nehmen direkt alles ordentlich auf. Das kann zwei Tage lang oder auch mal eine ganze Woche dauern. Dann basteln wir an den Aufnahmen, bis sie uns gefallen.“ Er fährt fort: „Das Material kommt von uns beiden. Adrian taucht bei mir auf, hat seinen Laptop dabei, und bombardiert mich mit seinen Ideen. Danach tauschen wir die Rollen. Am Ende haben wir eine Handvoll Ansätze, bei denen es sich lohnt, mehr Arbeit reinzustecken.“

Empfehlung der Redaktion Exklusives Video Adrian Smith und Richie Kotzen: Exklusive Einblicke Heavy Rock In einem exklusiven Video sprechen Adrian Smith und Richie Kotzen darüber, wie die Song-Texte für das Album entstanden sind. Es gibt einen Schritt, der Kotzen besonders am Herzen liegt, berichtet er. „Zu entscheiden, worüber wir singen möchten und die Texte zu verfassen, macht am meisten Spaß.“ Auf eine Situation geht er näher ein: „Oft singe ich keine echten Wörter, wenn ich Adrian meine Ideen zeige, sondern hänge zufällige Silben aneinander. Bei solch einer Situation meinte er zu mir, dass es klingen würde, als würde ich ‘Heavy Weather’ singen. Nach ein bisschen hin und her kam dabei schlussendlich ein Lied mit genau diesem Titel heraus.“ Abschließend sagt er: „Viele Leute haben die falsche Vorstellung, dass alles, was Songwriter schreiben, aus ihrem eigenen Leben stammt. Das stimmt nicht. Vielleicht ist es jemandem passiert, den sie kennen. Es könnte auch einfach Fantasie sein, ausgedacht. Lasst uns nicht alle Wege der Kreativität abschneiden.“

