Papa Roach arbeiten seit geraumer Zeit am Nachfolger zu EGO TRIP (2022). Mit ‘Even If It Kills Me’ ist zu Beginn dieses Jahres die erste Single erschienen und weitere sollen folgen, bis das komplette Album fertig ist. Dies gab Frontmann Jacoby Shaddix Ende März im Gespräch mit Claro Música México zu Protokoll.

Nun war Shaddix zu Gast bei Skratch N‘ Sniff, wo er explizit gefragt wurde, wie weit die Band mit dem neuen Material sei. Ihm zufolge seien aktuell fünf oder sechs Songs im Kasten, was für ihn bedeutet: „Wir sind also schon weit mit dem neuen Album vorangekommen.“ Natürlich gibt es noch keinen Termin für die Veröffentlichung des Albums, wobei er vor einiger Zeit angab, dass es wohl 2026 so weit sein soll.

Überraschung

Er erklärte weiterhin: „Wir wollen das Album einfach perfektionieren, bevor wir es veröffentlichen. Aber die Fans können das ganze Jahr über mit neuer Musik rechnen.“ Dann lässt er die Katze aus dem Sack. „Wir drehen gerade ein Musikvideo für eine brandneue Single, die wir Mitte Juni veröffentlichen werden, also steht die Veröffentlichung kurz bevor. Und das ist der absolute Hammer! Ich freue mich schon riesig auf den nächsten Song.“ Außerdem verrät er, dass auf dem kommenden Langspieler auch einige Gäste in Erscheinung treten werden. Allerdings soll vorerst geheim bleiben, um wen genau es sich handelt, „weil wir euch einfach überraschen wollen, wenn die Tracks erscheinen.“

Auch sprach Shaddix erneut über die Gründung des eigenen Labels New Noize Records. Demnach seien Papa Roach seit ihrem ersten Plattenvertrag 1999 Schüler gewesen, die „sich Notizen gemacht“ haben. „Ich hatte ziemliche Angst davor, in die Rolle eines Plattenfirmen-Managers zu schlüpfen“, gibt der Musiker zu. „Aber jetzt, nach zwei Jahren, in denen wir das Plattengeschäft wirklich von Grund auf kennengelernt haben, heißt es einfach: ,Los geht’s!‘ Es ist aufregend. Also machen wir weiter.“ Die Erfolge sprechen für sich. Erst kürzlich hat die Band „eine Plakette von Spotify für eine Milliarde Streams bekommen. Es ist eine wirklich tolle Zeit, bei Papa Roach zu sein und das zu tun, was wir mit New Noize machen.“

