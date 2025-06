Gerade erst waren Orbit Culture mit Trivium und Bullet For My Valentine unterwegs, nunwarten die Schweden nun mit einer Albumankündigung auf. Am 3. Oktober 2025 soll es so weit sein. Dann erscheint DEATH ABOVE LIFE via Century Media Records. Erst vor zwei Jahren hat das Quartett mit DESCENT einen Langspieler und die EP THE FORGOTTEN veröffentlicht. Zu jener Zeit war die Band noch bei Seek & Strike unter Vertrag.

Wiedergeburt

„Das Album steht für Veränderung, einen Neuanfang“, sagt Gitarrist, Sänger und Songwriter Niklas Karlsson. „Es weckt viele gute und schlechte Emotionen, aber es ist eine große Veränderung zum Besseren. Es fühlt sich an wie eine Wiedergeburt.“ Schon mit der Veröffentlichung der ersten Single ‘The Tales Of War’ läuteten Orbit Culture kürzlich ein „neues Kapitel“ ein. Nun folgt der Titel-Track ‘Death Above Life’ inklusive Musikvideo. Dazu heißt es: „Während die erste Single ‘The Tales Of War’ als Brücke zum nächsten Kapitel fungierte, stößt diese die Türen weit auf. Sie ist düsterer, härter und tendiert zu einer eher horrorgetriebenen Seite von Orbit Culture.“

Aus lyrischer Sicht soll die Nummer eine Entscheidung widerspiegeln, wie die Band weiter erklärt: „Wenn wir mit dem Gedanken konfrontiert werden, einen Weg weiterzugehen, umgeben von den falschen Leuten, wissen wir manchmal, dass wir Verbindungen abbrechen müssen. Es geht nicht buchstäblich darum, den Tod zu wählen, sondern sich von dem zu lösen, was uns zurückhält. ‘Death Above Life’ handelt davon, loszulassen, was nicht mehr passt, um Platz für etwas Reales zu schaffen.“

Live stehen für das schwedische Quartett zunächst ein paar Festival-Auftritte an, darunter jedoch kein hiesiges. Die einzige Möglichkeit, Orbit Culture diesen Sommer in Deutschland zu erleben, ist im Leipziger Haus Auensee am 20. Juni als Support für In Flames. Es ist jedoch nicht abwegig, dass nach der Albumveröffentlichung weitere Live-Termine folgen. Bis dahin können sich Fans auf zehn neue Lieder freuen. Die gesamte Tracklist von DEATH ABOVE LIFE sieht folgendermaßen aus:

Inferna Bloodhound Inside The Waves The Tales Of War Hydra Nerve Death Above Life The Storm Neural Collapse The Path I Walk

