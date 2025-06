Weil System Of A Down schon seit einiger Zeit in einer Art kreativer Sackgasse stecken, muss sich Gitarrist Daron Malakian anderweitig Song-schreiberisch austoben. Das hat der 49-Jährige zuletzt erneut im Rahmen seiner anderen Band Scars On Broadway gemacht. Der US-Amerikaner mit armenisch-irakischen Wurzeln veröffentlicht im Sommer einen neuen Longplayer: ADDICTED TO THE VIOLENCE erscheint am 18. Juli 2025.

Doch damit nicht genug: Daron Malakian And Scars On Broadway präsentieren direkt den ersten musikalischen Vorboten. Das Video zu ‘Killing Spree’ gibt es unten zu sehen. Auf ADDICTED TO THE VIOLENCE hat der Metaller Unterstützung von Gitarrist Orbel Babayan und Schlagzeuger Roman Lomtadze bekommen. Zu ‘Killing Spree’, das sich um Amokläufe in Schulen dreht, kommentiert Daron: „Wir hatten vor 50 Jahren schon automatische Waffen, da hat es niemand gemacht. Ich gebe der Geisteshaltung die Schuld. Jetzt haben wir eine Generation, die losgelöst und unempfindsam ist. Da fehlen Emotionen und Mitgefühl. Es gibt keinen Respekt fürs Leben.“

Des Weiteren gibt Daron Malakian zu Protokoll: „Ich bin genauso stolz auf Scars On Broadway wie auf System Of A Down. Das ist ein weiteres musikalisches Ventil für mich. Ich finde, das neue Album enthält ein paar meiner besten Sachen. Ich fühle mich gesegnet, dass ich das immer noch machen und jeden Tag Lieder schreiben kann.“

Tracklist ADDICTED TO THE VIOLENCE:

Killing Spree Satan Hussein Done Me Wrong The Shame Game Destroy The Power Your Lives Burn Imposter You Destroy You Watch That Girl Addicted To The Violence

—

