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U.D.O.: Neues Album ist fertig, Release dauert aber noch

Udo Dirkschneider, 28.03.2025, Hamburg, Große Freiheit 36
Dirkschneider, 28.03.2025, Hamburg, Große Freiheit 36
Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.
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U.D.O. haben ihr neues Album im Kasten. Bis zur Veröffentlichung müssen sich Fans jedoch noch etwas gedulden, wie Udo Dirkschneider angibt.
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Udo Dirkschneider und seine nach ihm benannte Formation U.D.O. hat die Arbeiten am zwanzigsten Studioalbum der Band-Laufbahn beendet. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Platte noch dieses Jahr erscheint. Diesen Zahn zieht die Metal-Ikone den erwartungsvollen Gemütern sogleich.

Darauf angesprochen wurde Udo Dirkschneider von Brasiliens Headbangers News. Auf die Frage, wann mit der Veröffentlichung des Nachfolgers von TOUCHDOWN (2023) zu rechnen sei, antwortet der 73-Jährige (mit seinen METAL HAMMER AWARDS direkt im Rücken): „Wir haben das neue Album gerade fertiggestellt, das Anfang nächsten Jahres erscheint. Danach geht es wieder mit U.D.O. auf Tour.“ 

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Froh über die Wiedervereinigung

Dies betont er deshalb, da vorerst noch die „Balls To The Wall“-Tournee mit Dirkschneider sowie weitere Auftritte anstehen, bei denen Accept-Material zum Besten gegeben wird. 2023 schloss sich Bassist Peter Baltes seinem alten Kumpanen Udo an. Dieser sei maßgeblich am Songwriting des neuen U.D.O.-Albums beteiligt gewesen. „Und ich bin wirklich froh, ihn wieder dabei zu haben“, betont Dirkschneider.

Bei der Entstehung des neuen Materials habe „natürlich“ ein bisschen vom früheren Accept-Gefühl mitgeschwungen. Immerhin sind mit Dirkschneider und Baltes „zwei Leute aus der klassischen Besetzung“ an Bord. „Aber ich denke, es ist definitiv U.D.O.“, hebt der Sänger hervor. Außerdem sei es „ein wirklich geradliniges Album.“

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In der Vergangenheit beklagte sich Peter Baltes über mangelnde Weiterentwicklung bei Accept und lobte indes das Vorgehen bei U.D.O.: „Jeder bei U.D.O. beteiligt sich am Song-Schreiben. Es ist toll, weil dadurch viele verschiedene Schreibstile zusammenkommen, um etwas Einzigartiges zu erschaffen. Bei Accept waren es immer nur Wolf und ich.“ Deshalb klang seiner Meinung nach irgendwann alles gleich – nur mit anderen Texten.“

Ein Jahr zuvor hob Baltes weitere Vorzüge seiner Wiedervereinigung mit Dirkschneider hervor: „Hier werde ich sehr respektiert. Hier gibt es keine Egos. Das ist für mich ganz neu. Udo ist das egal. Er ist 71 Jahre alt. Er ist einfach glücklich, zu singen. Und das ist eine gute Grundlage, denn er unterstützt alle jungen Musiker in der Band. Die Musik ist das wichtigste Anliegen. Es geht nicht so sehr um das Geschäft. Das läuft einfach automatisch


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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