Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Udo Dirkschneider: Deal für Autobiographie so gut wie fix

Udo Dirkschneider
Udo Dirkschneider
Foto: tm-studios. All rights reserved.
von
Udo Dirkschneider arbeitet zurzeit daran, einen Vertrag über eine Autobiographie mit einem Verlag unter Dach und Fach zu bringen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Udo Dirkschneider lässt nichts anbrennen: Nach seiner Neuauflage des klassischen Accept-Album BALLS TO THE WALL wird der „German Tank“ am 3. Oktober mit dem neuen Longplayer von Dirkschneider & The Old Gang um die Ecke biegen. Doch damit nicht genug: Der Sänger hat schon ein weiteres Eisen im Feuer. So ist der 73-Jährige dabei, einen Verlags-Deal über eine Autobiographie einzufädeln.

Ans Eingemachte

Dies gab Udo Dirkschneider im Interview bei Dr. Music zu Protokoll. Auf die Frage, ob er darüber nachgedacht hätte, seine Autobiographie zu verfassen, weiß der gebürtige Wuppertaler zu berichten: „Ja, ich habe schon Jahre daran gearbeitet. Aber dann habe damit aufgehört. Und nun kann ich es ja sagen: Ich bin gerade fast fertig mit dem Vertrag mit dem Verlag. Und ich denke, dann wird es sehr schnell darum gehen, eine Biographie zu machen. Doch das wird sehr interessant werden für manche Leute. [lacht]“

Wen Udo Dirkschneider konkret damit meint, hat er nicht verraten. In der Vergangenheit hat der legendäre Heavy-Metaller jedoch schon öfter gegen seinen früheren Accept-Kollegen Wolf Hoffmann und dessen Frau Gaby gestänkert, welche lange Zeit als Managerin der Gruppe fungiert. Ein Vorwurf lautete, dass ihm Hoffmann den Band-Namen Accept geklaut habe.

Accept Flying V T-Shirt schwarz XL
Accept Flying V T-Shirt schwarz XL Für € 22,90 bei Amazon kaufen

Bereits 2007 plauderte der U.D.O.-Chef darüber, eine Autobiographie zu Papier bringen zu wollen. Im Gespräch mit Lords Of Metal erzählte Dirkschneider damals: „Ich habe schon angefangen, daran zu arbeiten und versuche, so viel Material zusammenzubekommen, wie ich kann. Aber es wird nicht im typischen Stil einer Autobiographie sein. Ich will, dass es mehr wie ein Roman ist. Wir werden sehen, wie es wird und wann es so weit ist.“ Accept setzten Udo 1987 vor die Tür, woraufhin die Reibeisenstimme U.D.O. gründete.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

accept Autobiographie Deal Dirkschneider U.D.O. Udo Dirkschneider Verlag Vertrag
Die besten lokalen Koop-Spiele für actionreiche Multiplayer-Gefechte
„Gears Of War“ bietet actionreiche Koop-Unterhaltung
Viele Spiele machen im lokalen Multiplayer gleich doppelt so viel Spaß. Hier findet ihr eine Übersicht der besten Koop-Games.
Viele Gamer zocken am liebsten im Multiplayer über das Internet, weil sie gerne mit anderen Personen zusammen spielen. Noch mehr Spaß macht aber der lokale Multiplayer, bei dem man oftmals im Koop-Modus zu zweit auf der Couch sitzt und gemeinsam spannende Abenteuer erleben kann. Bei – aus heutiger Sicht – Retro-Konsolen wie zum Beispiel das SNES, gab es sehr viele Spiele mit lokalem Koop-Modus. Heutzutage sind solche Games zwar etwas rarer geworden, aber natürlich existieren sie immer noch. Hier daher eine Übersicht der besten Games mit lokalem Multiplayer beziehungsweise Koop-Modus. Die besten lokalen Koop-Games: Portal 2 In dem Puzzle-Plattformer „Portal…
Weiterlesen
Zur Startseite