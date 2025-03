Udo Dirkschneider & Peter Baltes denken nicht an die Rente

auch interessant

Die beiden ehemaligen Accept-Musiker Udo Dirkschneider und Peter Baltes spielen bekanntlich wieder zusammen bei U.D.O. in einer Band. Auch wenn beide mit 72 und 66 Jahren zu den Heavy Metal-Veteranen zählen, verschwenden sie jedoch keinen Gedanken daran, sich in Bälde auf die faule Haut zu legen.

Noch gut in Schuss

Darauf angesprochen, ob sie schon darüber nachgedacht haben, in absehbarer Zeit in Rente zu gehen, entgegnete Udo Dirkschneider im Interview bei Rock Titan: „Natürlich, viele Leute haben mich schon danach gefragt, was mein Plan ist, wann ich mich zur Ruhe setzen will. Ich habe immer noch Spaß daran, dies zu machen. Alles funktioniert. Meine Stimme funktioniert. Ich bin gesund. Und alles ist okay soweit. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich in meine Achtziger Jahre hinein — hoffentlich. Dann bin ich immer noch auf der Bühne. Es wird definitiv einen Punkt geben, an dem man selbst sagen muss: ‚Okay, das war’s.‘ Das weiß man nie. Aber im Moment sind wir da definitiv noch nicht. Und Peter ist immer noch bei mir.“

Nach diesem Stichwort ergänzte Peter Baltes: „Ich glaube, die Sache ist immer die, dass man für sich selbst bestimmen muss, ob man es immer noch wert ist, ob man immer noch abliefern kann. Und wenn das abnimmt, dann ist es Zeit zu gehen. Es gibt viele Kerle da draußen, die diesen Punkt nicht sehen und weitermachen — und dann wird es echt traurig. Aber wir haben noch eine Menge Benzin im Tank. Es gibt viel Musik, die noch geschrieben werden muss. Wir müssen für Sven [Dirkschneider, Udos Sohn und U.D.O.-Schlagzeuger — Anmd.R.] und die anderen beiden [die Gitarristen Andrey Smirnov und Dee Dammers] da sein und sie durch den Rest leiten. Also nein: Es macht noch zu viel Spaß, um ehrlich zu sein. Was sollten wir sonst machen?“

ACCEPT-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Des Weiteren plauderte Baltes aus, dass Udo Dirkschneider und Co. demnächst an neuer Musik für U.D.O. arbeiten wollen. „Es gibt ein paar Ideen. Unser Plan ist, dass wir während des Sommers anfangen wollen, am nächsten Album zu arbeiten. Die Tour zum 40. BALLS TO THE WALL-Jubiläum geht bis 2026, das wissen wir schon. Und das bedeutet, dass das der einzige Zeitraum ist, in dem wir am neuen U.D.O.-Album arbeiten können. Und nach der BALLS-Tour beginnen wir definitiv wieder mit U.D.O. — wir sind also beschäftigt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.