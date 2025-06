Kiss hatten, wie man weiß, angekündigt, dass ein Netflix-Film über die Band in Arbeit ist. Der Streifen ist nach einem der Hits der Schminke-Rocker benannt: ‘Shout It Out Loud’. Nun ist ein weiteres Detail über die Produktion durchgesickert: Pop-Star und Schauspieler Nick Jonas (‘Jumanji: Willkommen im Dschungel’, ‘Jumanji: The Next Level’, ‘Kingdom’) wird als Sänger und Gitarrist Paul Stanley auftreten.

Düsenjet-Gesang

Am bekanntesten dürfte Nick Jonas als Mitglied der Boyband Jonas Brothers sein, in der zudem seine Brüder Kevin und Joe mitmischen. Darüber hinaus hat Nick an diversen Theater- und Musical-Stücken am Boradway mitgewirkt — zuletzt in ‘The Last Five Years’. Wie Deadline berichtet, führt Joseph McGinty Nichol aka McG Regie bei ‘Shout It Out Loud’. McG hat unter anderem ‘3 Engel für Charlie’ (2000), ‘3 Engel für Charlie – Volle Power’ (2003) und ‘Terminator: Die Erlösung’ (2009) gemacht. ‘Shout It Out Loud’ wird sich um den Aufstieg von Kiss in der Siebziger Jahren drehen.

Des Weiteren sollen die Dreharbeiten Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2026 beginnen. Nick Jonas wird selbst singen in dem Film, weswegen er laut Deadline „Zeit braucht“, um sich „den Düsenjet-Gesang von Stanley“ draufzuschaffen. Darüber hinaus soll McG gerade dabei sein, sich für einen Darsteller zu entscheiden, der Stanleys Band-Kollegen Gene Simmons mimt. ‘Shout It Out Loud’ wird nicht der erste Kiss-Film sein: Bereits 1978 wirkten die US-Musiker in ‘Kiss Meets The Phantom Of The Park’ mit. Zudem tauchte die Gruppe in ‘Detroit Rock City’ aus dem Jahr 1999 auf. Überdies machten Stanley und Simmons in der Komödie ‘Why Him?’ mit James Franco und Bryan Cranston in den Hauptrollen mit.

