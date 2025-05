Im Gegensatz zu vielen anderen Bands haben die meisten Menschen ein Bild vor Augen, wenn sie an die Mitglieder von Kiss denken. Schwarz-weiß angemalte Gesichter, knallrote Lippen, viel Glitzer – „zu viel“ kennt das Quartett nicht. Ihr Album UNMASKED erschien vor genau 45 Jahren und ist, überraschenderweise, kein Teil ihres Ausflugs in die ungeschminkte Welt. Erst drei Jahre später, als sie LICK IT UP veröffentlichten, zeigten sie erstmalig ihre blanken Gesichter. UNMASKED ist als das ungeliebte Stiefkind in die Kiss-Chronik eingegangen. Heute werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie dies geschehen konnte.

Kiss haben den Mainstream falsch eingeschätzt

Von den fünf Singles, die im Vorhinein veröffentlicht wurden, schaffte es nur ‘Shandi’ in die US-amerikanischen Charts. Dies lag wohl maßgeblich daran, dass Kiss ihren Ausflug in die Pop Rock-Welt, den sie zuvor auf DYNASTY (1978) begannen, fortsetzten. Auf dem Vorgängerwerk funktionierte dieses Konzept noch. ‘I Was Made For Lovin’ You’ ist bis heute eines der bekanntesten Lieder der Band.

Wo ist der Catman hin?

1980 entschieden sich Kiss dazu, sich noch weiter vom Hard Rock zu entfernen, um auf UNMASKED neben Pop-Elementen auch Disco-Sounds zu integrieren. Sie wollten sich somit eine größere Zielgruppe aufbauen und die breite Masse ansprechen. Dieser Plan ging jedoch nicht auf, ihre alten Fans konnten sich mit dem mittlerweile achten Kiss-Album nicht mehr identifizieren und die Hochzeit des Disco war bereits vorbei, als es erschien. In Deutschland kletterte das Werk trotz allem in die Top fünf der Charts, und in den USA ergatterte es sich immerhin den Goldstatus nach gut zwei Monaten auf dem Markt.

Obwohl Peter Criss mit seinem Katzen-Make-up auf dem Cover von UNMASKED zu sehen ist und sein Name als Schlagzeuger offiziell aufgeführt wird, ist das Gründungsmitglied in keinem der Lieder zu hören. Stattdessen übernam Anton Fig die Sticks, was jedoch nirgendwo auf dem Album erwähnt wird. Auch im Musikvideo von ‘Shandi’ ist Criss zu sehen.

Das vollständige Video seht ihr hier:

In der offiziellen Biografie der Band erzählt Criss über diesen Tag, dass er nach dem Dreh alleine in der Umkleide zurückgeblieben ist und einen emotionalen Zusammenbruch hatte. Die großen Fragen sind: Warum? Wurde er gefeuert? War es seine eigene Entscheidung? In einem Interview mit Radio Denmark erzählte Gene Simmons im Jahr 1980: „Das ist recht einfach. Peter hat wieder geheiratet und will jetzt einfach zu Hause bleiben, um einen kleinen Peter mit kleinem Schlagzeug zu machen.“ Er fuhr fort: „Das müssen wir respektieren. Wir hatten die Wahl: Entweder trennen wir uns alle, oder wir machen weiter. Nachdem wir gemeinsam darüber gesprochen haben, haben wir uns für Zweiteres Entschieden. Peter bleibt trotzdem ein Teil von Kiss. Niemand wurde gefeuert, niemand ist ausgetreten.“

Bei der Kiss-Abschiedstournee, die 2023 ihr Ende fand, spielte Criss das erste Mal seit über zwanzig Jahren wieder mit seinen alten Kollegen. Bei der finalen Show in New York war er jedoch nicht eingeladen – Vielleicht ist doch noch böses Blut zwischen den Musikern. In einem Interview mit Blabbermouth äußerte er sich dazu und meinte, er sei „enttäuscht“, dass Ace Frehley und er „nicht gefragt wurden, ein paar Lieder für ihre Fans zu spielen“. Was die ganze Wahrheit ist, bleibt offen.

