Etwas mehr als ein Jahr nach der letzten Kiss-Show holt Paul Stanley die Realität ein, dass er nicht mehr mit Kiss auf der Bühne rocken wird.

Paul Stanley spürt eine Leere in sich angesichts der Tatsache, dass er nicht mehr mit Kiss-Schminke und Gitarre auf der Live-Bühne steht. Dies gab der Musiker in der ersten Folge des ‘Stories To Tell With Richard Marx’-Podcasts zu Protokoll. Im Allgemeinen berichtete der 73-Jährige davon, wie er mit dem Leben nach der großen Abschiedstournee seiner Band zurechtkommt. Alles in der Vergangenheit "Es gibt Leute, die sind andauernd auf Tour, weil sie leer sind und die positive Rückmeldung vom Publikum brauchen", erörtert Paul Stanley. "Für mich war das vor Jahren, vor Jahrzehnten vielleicht der Fall. Bis zu diesem Punkt war es unglaublich…