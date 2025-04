Gene Simmons bietet bekanntlich auf seiner aktuellen US-Tour pro Show einmal das „Personal Assistant And Band Roadie For The Day“-Erlebnis an. Dafür muss man dem Kiss-Bassisten lediglich 12.495 US-Dollar auf den Tisch knallen. Nun hat der gewiefte Unternehmer im Interview beim US-Radiosender 95.9 The Rat erläutert, warum dieses besondere VIP-Angebot so teuer ist. Die Chose hat versicherungstechnische Gründe.

„Heutzutage sind alle so klagefreudig“, redet Gene Simmons Klartext. „Das bedeutet, dass jeder jeden ohne Grund verklagt. Wenn man sich ein einem Papier schneidet, wird jemand verklagt. So ist die Art zu leben einfach in Amerika — in Kalifornien noch viel mehr, nebenbei bemerkt. Es ist verrückt. Also kann ich nicht — selbst, wenn ich es wollte — an einem Tag 10, 20 oder 30 Leute als Roadies mitnehmen. Daher machen wir nur einen, weil die Versicherungskosten dafür astronomisch sind. Deswegen ist das Angebot nicht billig. Es ist nicht für jeden. Diese eine Person muss also Premiumkosten tragen. So ist einfach das Leben.“

Weiterhin seien in den 12.495 US-Dollar nicht nur die offensichtlichen Paketbestandteile enthalten: „Es geht auch um das Gefahrenpotenzial — finanzielles und rechtliches Gefahrenpotenzial. Jemand hatte eine schlechte Erfahrung und verklagt dich, und es kostest Hunderttausende Dollar. Man braucht für alles eine Versicherung. Hast du ein Auto? Dann hast du eine Versicherung. Das gilt für alles im Leben. Wenn man irgendetwas kauft, ein Werkzeug zum Beispiel, geben sie einem eine Versicherung. Hätten Sie lieber die einjährige oder die dreijährige? Alles ist versichert.“

Das Gene Simmons-Roadie-Package:

Treffen mit Gene und seinen Band-Mitgliedern früh am Tag, um den Tagesablauf zu besprechen (entweder in seinem Hotel oder an einem anderen, vorher festgelegten Ort)

Crew-Mitglied der Gene Simmons Band für den gesamten Tag

Crew-Mitglied-Shirt und -Hut

Crew-Mitglied-VIP-Pass

Gemeinsame Mahlzeit mit Gene (entweder im Hotel oder hinter der Bühne)

Ankunft und Ausladen beim Venue mit der Band

Helfen beim Aufbau

Abhängen hinter der Bühne

Zuhören beim Soundcheck

Gene bringt einen auf die Bühne und stellt einen vor

Unterschriebene Setlist

Fotoerlaubnis während des ganzen Tags

Mitnahme einer Begleitperson

Gene unterschreibt vier Gegenstände (keine Instrumente et cetera)

einen unterschriebenen Gene Simmons-Bass (benutzt bei einer Kiss-Probe)

