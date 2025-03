auch interessant

Kiss — und insbesondere Bassist Gene Simmons — hatten schon immer ein Händchen dafür, Geld zu machen. Böse Zungen könnten es auch so ausdrücken: ein Händchen dafür, den Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dass man im aktuellen Fall auf letzteren Gedanken kommt, liegt auf der Hand. Denn der 75-Jährige treibt das VIP-Erlebnis aktuell auf die Spitze.

So kann man bei der von 3. April bis 24. Mai 2025 andauernden Gene Simmons-Tournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika sein Roadie sein. Dafür muss man lediglich seine Spardose lehren und 12.495 US-Dollar auf den Tisch legen. Dann bekommt man das „Personal Assistant And Band Roadie For The Day“-Erlebnis. Pro Show bietet die Kiss-Zunge das Paket nur einmal an. Folgendes ist inkludiert:

Treffen mit Gene und seinen Band-Mitgliedern früh am Tag, um den Tagesablauf zu besprechen (entweder in seinem Hotel oder an einem anderen vorher festgelegten Ort)

Crew-Mitglied der Gene Simmons Band für den gesamten Tag

Crew-Mitglied-Shirt und -Hut

Crew-Mitglied-VIP-Pass

Gemeinsame Mahlzeit mit Gene (entweder im Hotel oder hinter der Bühne)

Ankunft und Ausladen beim Venue mit der Band

Helfen beim Aufbau

Abhängen hinter der Bühne

Zuhören beim Soundcheck

Gene bringt einen auf die Bühne und stellt einen vor

Unterschriebene Setlist

Fotoerlaubnis während des ganzen Tages

Mitnahme einer Begleitperson

Gene unterschreibt vier Gegenstände (keine Instrumente etc.)

einen unterschriebenen Gene Simmons-Bass (benutzt bei einer Kiss-Probe)

Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Eintrittskarten zum jeweiligen Konzert hierbei — natürlich — nicht enthalten sind. Weitere Information gibt es auf GeneSimmonsAxe.com. Bei alldem darf man sich getrost die anschließende Frage stellen: Klar, 12.495 US-Dollar sind eine Stange, wofür man allerdings auch einiges bekommt — doch ist es das wert?

