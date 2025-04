Nach …AND JUSTICE FOR ALL und METALLICA dürfen sich Metallica-Fans jetzt auf eine Neuveröffentlichung von LOAD freuen. Ein Album, das 1996 zu einigen Streitereien innerhalb der Fan-Gemeinschaft führte, aber mittlerweile Kultstatus erreichen konnte. Zuletzt schaffte es LOAD mit ‘Until It Sleeps’ und ‘King Nothing’ sogar auf die Setlist der aktuellen M72 Metallica-Welttournee. Erscheinen soll die Neuveröffentlichung am 13. Juni über das Band-eigene Label Blackened Recordings.

Zeitreise in die Vergangenheit

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Deluxe-Edition der LOAD-Neuauflage bietet Metallica-Fans eine Zeitreise zurück in die Neunziger – inklusive bisher unveröffentlichter Demos, Roughmixes und vielen anderen Extras. Zusätzlich enthält die Deluxe-Box exklusive Aufnahmen von Metallicas Headliner-Auftritt beim Lollapalooza-Festival am 4. August 1996. Neben der Deluxe-Ausgabe wird LOAD in vielen verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter unter anderem als Platte und CD, aber auch als Kassette und digitaler Download. Eine komplette Liste der verschiedenen Ausgaben und ihrer Beilagen, sowie die Möglichkeit, LOAD vorzubestellen, findet ihr hier

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.