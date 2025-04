Nach ‘Some Kind Of Monster’ und ‘Metallica: Through The Never’ soll es einen weiteren Film von James Hetfield und Co. geben. Wie die „Four Horsemen“ mitteilen, arbeiten sie mit Regisseur Jonas Åkerlund an ‘Metallica Saved My Life’. Der Streifen dreht sich um Fans der Band und deren Leben. Bei den anstehenden Konzertterminen in den USA hat man die Chance, den noch nicht ganz fertigen Film vorab zu sehen.

Fans als Stars

„Wie viele von euch vielleicht schon wissen, haben wir in den letzten paar Jahren hinter den Kulissen an einem neuen Film geschraubt, der dieses Jahr erscheint, und in dem ihr die Stars seid!“, lässt das Quartett wissen. „‘Metallica Saved My Life’ ergründet unsere Welt durch die Augen von Fans, die einander in mehr als vier Jahrzehnten durch Höhen, Tiefen, Herausforderungen und Triumphe unterstützt haben. Und, ja, wir kommen auch ein bisschen darin vor. Ihr habt die Chance, den Film vorab in Kinos bei den meisten unserer Tourneestationen in Nordamerika anzuschauen.

Er ist noch nicht ganz fertig, aber wir können es nicht erwarten, dass ihr ihn seht und uns wissen lasst, was ihr über ihn denkt. Gemacht hat den Film der preisgekrönte Regisseur Jonas Åkerlund, den viele Fans von seiner Arbeit mit uns an den Musikvideos zu ‘Turn The Page’, ‘Whiskey In The Jar’ und ‘ManUNkind’ kennen. Der Streifen wird euch Fans aus allen Ecken der Welt vorstellen und eure einzigartigen Geschichten erzählen. Vielleicht seid ihr sogar selbst drin! […] Wir erwarten, dass die ganze Dokumentation später dieses Jahr rauskommt. Danke an all die Fans, die uns so großzügig ihre Zeit geschenkt und in ihr Leben gelassen haben. Dieser Film dreht sich um euch!“

METALLICA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Im Juli 2023 hatten Metallica nach „Super-Fans“ für eine Doku gesucht. Gefragt waren „große Persönlichkeiten, einzigartige Charaktere und überraschende Geschichten von Fans, die Metallica als ihre Lieblings-Band betrachten — echte ‘Fifth Member’-Typen“. Berichten zufolge produziert die Gruppe den Film in Kooperation mit Mercury Studios sowie mit Unterstützung der Universal Music Group.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.