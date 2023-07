Papa Roach sind drauf und dran, zu den nächsten Metallica zu avancieren — zusammen mit Korn und Deftones. Zumindest sieht das Jacoby Shaddix so.

Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix sieht seine Band in den Fußstapfen von Metallica. Dies gab der US-Amerikaner im Interview mit dem Radiosender Lazer 103.3 zu Protokoll. Wie der Musiker erläuterte, meinte er dies nicht in musikalischer Hinsicht, sondern bezüglich des Status' als Live-Band. Der nächste Schritt? "Wir sehen dabei zu, wie Metallica im Moment auf diesen Rolling Stones-Punkt zustampfen", sinniert Jacoby Shaddix. "Und die Foo Fighters sind eine weitere dieser Musikgruppen. Korn, Papa Roach und Deftones -- wir sind die nächsten Metallicas irgendwie. Wir treten im Augenblick an diesen Punkt. Es kommt letztlich darauf an, dazu in der Lage zu sein,…