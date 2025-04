Airbourne sind Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Aussie-Rocker selbst in den Sozialen Medien mitteilten, schlugen die Langfinger am 6. April zu. So brachen die Banditen in das Lager der Band in Melbourne ein und entwendeten einiges wertvolles Equipment, das überdies auch hohen sentimentalen Wert besitzt. Die Musiker rufen nun ihre Fans in der Gegend auf, die Augen offen zu halten.

Ausschau halten

„Schweren Herzens geben wir dies bekannt: Es wurde am Samstagabend in unser australisches Lager eingebrochen“, lässt Airbourne-Frontmann Joel O’Keeffe wissen. „Die Diebe ließen unter anderem sechs Gitarren mitgehen. Am wichtigsten ist die alte Mini Maton meines Vaters und seine Mandoline. Jene von euch, die [meinen Bruder] Ryan und mich kennen, wissen, dass wir unseren Vater 2014 verloren haben. Wenn ich also die alte Gitarre meines Vaters spiele, bringt mich das wieder ein bisschen näher zu ihm.

Es ist, wie wenn ein Teil von ihm wieder zurückkommt. Und es hilft mir wirklich durch Mist, wenn ich fühle, dass ich mit ihm reden muss. Jedenfalls wollten wir dies einfach in Umlauf bringen für den Fall, dass irgendwer etwas gesehen oder gehört hat. Sei es bei Pfandleihhäusern, auf Facebook Marketplace, bei Gesprächen in Kneipen oder wo auch immer — wir bieten eine schicke Belohnung für jede Information, die dazu führt, dass wir die alte Gitarre meines Vaters und irgendwelche von den anderen wiederfinden.“

Folgende Ausrüstungsgegenstände sind gestohlen worden:

Die Mini Maton von Joels Vater – 5795

Gretsch 1963 Duo Jet Black in

Originaler, grauer angepasster Koffer – 47938

Gibson 1976 Black Beauty Les Paul – 117972

Gretsch Akustikgitarre (kein Foto)

Die Mandolin von Joels Vater (kein Foto)

Takamine G Series Akustikbass Holzmaserung mit Koffer – EG512CGANQ (kein Foto)

Malcolm Young Signature Series – JT10081871

