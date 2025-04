Rotting Christ sind aktuell zu Besuch in Deutschland. Zusammen mit Behemoth touren die griechischen Black-Metaller derzeit einmal quer durch Europa. Heute gab die Band auf ihren Sozialen Medien bekannt, dass sie gestern Nacht in einen ernsten Verkehrsunfall verwickelt wurde. Zum Glück sieht es so aus, als hätten alle Beteiligten dieses Unglück unversehrt überstanden.

Folgendes schrieben Rotting Christ heute Mittag zu diesem Vorfall: „An all unsere Freunde, die uns fragen, ob es uns nach dem schweren Autounfall, den wir gestern Abend in Deutschland hatten, gutgeht: Wir können euch versichern, dass wir alle sicher, in einem Stück und stärker als je zuvor sind. Wir freuen uns darauf, mit der ,Unholy Trinity‘-Tour weiterzumachen und auf einer der größten Tourneen, an der wir je teilgenommen haben, jeden Abend unser Bestes zu geben ! Wir sehen euch unterwegs und denkt daran… Was uns nicht umbringt, macht uns stärker!“ Heute Abend soll die „Unholy Trinity“-Tour in Zürich weitergehen.

Bereits letzten Freitag hatten Rotting Christ ihr neues Live-Album 35 YEARS OF EVIL EXISTENCE – LIVE IN LYCABETTUS zur Feier ihrer 35. Jubiläums über Season Of Mist veröffentlicht. Unsere Rezension könnt ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe finden.

