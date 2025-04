Gleich vorweg: Bei dieser Aktion handelte es sich um einen Aprilscherz. Dennoch war es – ob beabsichtigt oder nicht – ein cleverer Schachzug von Behemoth. Das neue Album THE SHIT OV GOD ist für den 9. Mai angekündigt. Die gleichnamige Single ist bereits Ende Januar erschienen und hat für allerlei Aufruhr in der christlichen Gemeinde gesorgt. Nichts Neues für Adam „Nergal“ Darski und seine Kollegen – und auch gewollt.

Erst kürzlich wurde mal wieder zu Protesten gegen die Black-Metaller aufgerufen. Der genaue Wortlaut der Schlagzeile lautete: „Katholiken protestieren gegen das Behemoth-Konzert in Breslau. ,Wir werden nicht zulassen, dass die Jahrhunderthalle zu einem Hort des Bösen wird.‘“ Frontmann Nergal selbst postete dies auf seinem Instagram-Kanal und schrieb dazu: „Ausgerechnet du hast hier nichts zu sagen. PS: Übrigens, die Show ist bald ausverkauft, also wenn du dabei sein willst, hol dir JETZT dein Ticket.“ Es ist nicht hundertprozentig klar, ob der Autor des Beitrags oder die Protestierenden angesprochen werden. So oder so beweist die Reaktion Nergals Humor.

Für den Allerwertesten

Mit dem neuerlichen Post zum 1. April wollten Behemoth sich eigentlich auch nur einen Scherz erlauben – vermutlich. Die Ankündigung lautet wie folgt: „Legionen!! Es ist so weit. In einigen Tagen präsentieren wir etwas, das viele von euch schon so lange erwartet haben – Behemoth, The SHIT Ov God-Toilettenpapier! Haltet die Augen offen und sorgt dafür, dass ihr euch wie ein Gott auf seinem Thron fühlt!“ Die Finte wurde recht schnell durchschaut und sorgte für viel Erheiterung. Dennoch haben Nergal und Co. damit einen Stein – oder vielmehr den Toilettenartikel – ins Rollen gebracht.

Die Idee kommt richtig so gut an. In den Kommentaren schreiben einige User, dass sie es tatsächlich kaufen würden. Ungewöhnlich? Nicht für Behemoth. 2018 wurde passend zum Lied ‘God=Dog’ eigens produziertes Hundefutter namens ‘God=Dog Food’ auf den Markt gebracht. Vielleicht ist das ansehnliche Toilettenpapier ja doch bald im Shop der Band erhältlich.

