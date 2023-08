UNICEF Polen lehnt Spende von Behemoth ab

Die polnische Extreme Metal-Band Behemoth und insbesondere Frontmann Nergal Darski sahen sich aufgrund ihrer „antichristlichen“, „satanischen“ und „blasphemischen“ Aufmachung schon häufig mit den polnischen Behörden konfrontiert. Insgesamt wetterten und wettern katholische Bündnisse gerne gegen die Metaller, die im Grunde bloß Gutes wollen, wie ihre aktuellen Bemühungen beweisen.

Spenden unter Sonderbedingungen

Empfehlung der Redaktion Behemoth: Nergal über den modernen Metal-Sound Black Metal Behemoth-Frontmann Nergal äußert seine Ansichten zu modernen Sound-Produktionen. Außerdem verrät er, wie ein Album nach seiner Vorstellung zu klingen hat. So haben Behemoth kürzlich damit begonnen, schwarze Teddybären über ihren Webshop zu verkaufen, um den Erlös an UNICEF Polen zu übermitteln. Die grundlegende Intention dabei war, benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Ein Vorhaben, das die entwicklungspolitische und vermeintlich soziale Organisation nun aus dubiosen Gründen unterbindet. Aufgrund der „Art der Botschaft, die dem Verkauf der Produkte zugrunde liegt“ lehnt UNICEF Polen die Spende ab. Mit anderen Worten: Geld von Satanisten brauchen wir nicht. Als würde es Kinder und Jugendliche in Not interessieren, vor welchem Hintergrund eine wohlwollende Spende zusammengekommen ist.

„Wollt ihr den Kindern denn wirklich helfen?“

Behemoth informierten ihre Fan-Gemeinde via Instagram über die Situation. „So viel zu unserer Wohltätigkeitsaktion und der Spende durch die Teddys an UNICEF Polen…“, heißt es unter dem Screenshot der Absage-Mail von UNICEF. „Wir wollten das wirklich durchziehen und an ihrer ‚Unternehmen mit Herz‘-Aktion teilnehmen. Anbei die Antwort, die ich gerade erhalten habe.

Empfehlung der Redaktion Behemoth-Frontmann Nergal erneut freigesprochen Black Metal Nergal und Mitglieder der Behemoth-Crew erhielten am Wochenende den langersehnten Freispruch in ihrer Anklage wegen Beleidigung. Übersetzt: ‚Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Organisation und Ihre Bereitschaft, am Programm ‚Unternehmen mit Herz‘ teilzunehmen. Gemäß den Bestimmungen des Programms wird jede Organisation, die sich um die Teilnahme an dem Programm bewirbt, auf mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Aufnahme der Zusammenarbeit überprüft. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Sie aufgrund der Art der Botschaft, die dem Verkauf Ihrer Produkte zugrunde liegt, nicht für die Teilnahme an diesem speziellen Programm qualifizieren können.‘

Schande über euch. Ich bin völlig sprachlos. Wollt ihr den Kindern denn wirklich helfen? Zum Glück gibt es andere Stiftungen, die das Geld sicher gerne annehmen. Leute, Vorschläge?“

Scheiß Nummer von UNICEF. Super, dass es Behemoth weiterversuchen!

—

