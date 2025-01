Neue Behemoth-Single ‘The Shit Ov God’

Seit einem Monat geben Behemoth Hinweise auf eine neue Single, nun ist sie da. ‘The Shit Ov God’ ist der Vorbote des gleichnamigen Albums, welches am 9. Mai erscheinen wird. Bereits die Ankündigung des Titels löste eine Welle von christlichen Protestkommentaren aus, die die Death-Metaller vermutlich köstlich amüsierten.

Das neue Musikvideo seht ihr hier:

Frontmann Nergal erzählt über das Lied: „Ich habe einen Punkt in Behemoths Reise und meiner eigenen Kreativität erreicht, an dem Worte und Aussagen immer weniger wert sind.“ Er fährt fort und spricht die Fans direkt an: „Die wahre Essenz unserer Identität und dessen, wofür wir stehen, liegt in unserer Musik, unserer Kunst, dem Visuellen, den Geräuschen der Aufführung, aber vor allem in unserer Verbindung zu euch. Ich glaube von Herzen, dass Behemoth für transzendente, zeitlose Kunst steht.“

Glücks- oder Pechzahl für Behemoth?

THE SHIT OV GOD hat eine besondere Bedeutung für die Polen: „Die Nummer 13 – so magisch und wichtig. Wenn das unser letztes Album wäre, könnte ich als stolzer Mann sterben. Ohne einen Funken Zweifel ist das die beste, klarste Repräsentation von Behemoth. Nichts zum Auffüllen, nicht ist austauschbar – für euch nur das beste, was wir zu bieten haben. Hail Satan.“

Noch vor dem Erscheinen des Albums werden Behemoth gemeinsam mit Satyricon und Rotting Christ auf die „Unholy Trinity“-Tournee gehen und Europa unsicher machen. In Deutschland werden sie in München, Berlin, Köln und Wiesbaden zu sehen sein.

