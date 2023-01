Till Lindemann (Rammstein): Statue direkt gestohlen

auch interessant

Der Künstler Roxxy Roxx hatte sich für Till Lindemann ein mehr als prächtiges Geschenk zum 60. Geburtstag ausgedacht, den der Rammstein-Frontmann am gestrigen 4. Januar feierte. So gestaltete der Bildhauer eine Statue aus Bronze und stellte sich im Rostocker Stadtteil Evershagen auf. Dort hatte der Musiker ein paar Jahre gelebt. Doch die Skulptur stand nicht einmal 24 Stunden in der Bertolt-Brecht-Straße. Langfinger stahlen das Standbild.

Déjà-vu

Dies teilte die Polizei schon am gestrigen Mittwoch mit. Eigenen Angaben zufolge wurden die Beamten aus Rostock bereits gegen 10 Uhr am Vormittag informiert, dass das Bildnis von Till Lindemann entwendet wurde. Die Statue befand sich auf einer Grünfläche in unmittelbarer Nähe der Haltestelle Evershagen Süd. Die Ordnungshüter nehmen nun Hinweise von Zeugen entgegen, die Beobachtungen gemacht haben, die für die Polizei wichtig sein könnten. Tipps sollen bitte an den Kriminaldauerdienst in Rostock (Ulmenstr. 54, 18057 Rostock) unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache (www.polizei.mvnet.de) übermittelt werden.

Zuvor freute sich Roxxy Roxx noch im Interview mit der „Ostsee Zeitung“. „Das Schönste wäre, wenn sich Rammstein-Fans freuen und dorthin kommen, um dort ein Stück Torte zu essen oder ein Glas Sekt auf den Geburtstag zu trinken“, sagte er. Doch daraus wird nun nichts. „Leider wurde Till bereits gestohlen“, sagte Roxx gegenüber der Bild-Zeitung. „Ich hatte damit gerechnet, aber meine Hoffnung war, dass er wenigstens über seinen Geburtstag stehen bleibt.“ Die Plastik ist innen hohl, wiegt rund 40 Kilogramm und besitzt einen Materialwert von etwa 600 Euro, den Roxxy Roxx aus eigener Tasche berappt hatte.

ZEIT VON RAMMSTEIN JETZT BEI AMAZON ORDERN!

Darüber hinaus erlebt Roxxy Roxx mit dem aktuellen Diebstahl übrigens ein Déjà-vu. Denn vor zwei Jahren klauten Diebe schon einmal eine Statue des Kreativen. Dabei handelte es sich um eine Bronzestatue des Rappers Marsimoto aka Marteria aka Marten Laciny, der ebenfalls aus Rostock stammt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Roxxy Roxx (@roxxy__roxx_)