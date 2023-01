Rammstein: Till Lindemann wird heute 60 Jahre alt

Heute haben alle Rammstein-Fans einen Grund zum Feiern. Denn Frontma1nn Till Lindemann wird 60 Jahre alt. METAL HAMMER gratuliert an dieser Stelle recht herzlich! Der Geburtstag des Sängers stellt eine wunderbare Gelegenheit dar, auf das Leben und Schaffen des NDH-Metallers zurückzublicken.

Nachdem Till Lindemann am 4. Januar 1963 in Leipzig zur Welt gekommen ist, wächst er in Mecklenburg-Vorpommern auf — zum einen im kleinen Ort Wendisch-Rambow am Schweriner See, sowie auch im Rostocker Stadtteil Evershagen. Zum runden Ehrentag der Rammstein-Stimme wurde dort nun eine Bronze-Statue des anonymen Künstlers Roxxy Roxx enthüllt. Sein Vater ist der in der DDR bekannte Kinderbuchautor Werner Lindemann, seine Mutter Brigitte Lindemann war als Journalistin von 1992 bis 2002 beim Norddeutschen Rundfunk in Schwerin als Kulturchefin von NDR 1 Radio MV tätig.

In seiner Kindheit und Jugend war Till Lindemann Leistungsschimmer und hätte nach einem siebten Platz bei Jugend-EM 1978 zu den Olympischen Spielen nach Moskau fahren sollen. Doch da er sich während der EM unerlaubt aus dem Hotel entfernt und von den Schwimmern der BRD „klassenfeindliche“ Aufkleber besorgt haben soll, wurde ihm die Teilnahme verwehrt. Nach einer Verletzung absolvierte er in Rostock eine Ausbildung als Bautischler und arbeitete unter anderem als Korbmacher. Daneben spielte Till in der Punkband First Arsch (aka Erste Autonome Randalierer Schwerins) Schlagzeug, mitunter auch Bass und als Sänger.

So begegnet er Ende der Achtziger Jahre in der Musikszene den zukünftigen Rammstein-Musikern Christian „Flake“ Lorenz (Keyboard), Oliver Riedel (Bass), Christoph Schneider (Schlagzeug) sowie Paul Landers und Richard Kruspe (beide Gitarre). Flake berichtet in einer schriftlichen Gratulation bei der „Süddeutschen Zeitung“ unter anderem vom der Begegnung mit Lindemann. Im Zuge der Auftritte mit dieser neuen Formation experimentiert Till Lindemann ausgiebig mit Raketen und auch Benzin. Wegen immer wieder auftretender Verletzungen lässt sich der Musiker zum Pyrotechniker ausbilden. Und wie heißt es so schön: Der Rest ist Geschichte.

Der 60-Jährige ist fraglos der umtriebigste aller Rammstein-Mitglieder. Neben seiner Haupt-Band hat Till bereits ein Lied für Roland Kaiser (‘Ich weiß alles’) geschrieben und mit Nina Hagen, Zaz sowie David Garrett kollaboriert. Beim Militärmusikfestival auf dem Roten Platz in Moskau hat Lindemann ‘Lubimiy Gorod’ (zu deutsch: ‘Geliebte Stadt’) gesungen — auf Russisch. Nicht zu vergessen ist seine Zusammenarbeit mit Hypocrisy– und Pain-Mastermind Peter Tägtgren. Darüber hinaus betätigt sich Till als Lyriker und hat schon drei Gedichtbände veröffentlicht (‘Messer’, ‘In stillen Nächten’, ‘100 Gedichte’).

