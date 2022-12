GfK Entertainment hat die Absatzzahlen für Deutschland in 2022 vorlegt — und die sind reichlich Grund zur Freude für Rammstein . Denn Till Lindemann und Co. haben sich bei den Longplayern an die Spitze der Jahres-Charts gesetzt. So stellt ZEIT das meistverkaufte Album in diesem Jahr. Die Berliner NDH-Metaller verweisen damit RAUSCH von Schlager-Queen Helene Fischer auf Platz 2.

Für Rammstein stellt dies bereits das zweite Mal dar, dass die Musikgruppe mit einem Studiowerk die Jahres-Charts für sich entscheidet. Laut GfK Entertainment brachte das Sextett den Sieg mit „mit einem gigantischen Vorsprung“ gegenüber Platten von anderen hochkarätigen Acts wie Taylor Swift, Harry Styles, Die Toten Hosen, Kontra K, Ed Sheeran, Roland Kaiser und Adele übers Ziel. Hätte Helene Fischer gewonnen, wäre es ihr insgesamt sechstes meistverkauftes Album in einem Jahr geworden. Bereits 2021 landete die 38-Jährige lediglich auf dem zweiten Rang, das Abba mit ihrer Comeback-Scheibe VOYAGE alles abräumten. VOYAGE schaffte es dieses Jahr immerhin noch auf Platz 3.

Das nunmehr achte Opus von Rammstein hatte GfK Entertainment zufolge „in der ersten Woche dank über 160.000 verkaufter Einheiten den besten Start eines nationalen Werks der vergangenen drei Jahre“. Doch damit nicht genug: „ZEIT ist mit fünf Wochen das am längsten an der Spitze platzierte Album des Jahres.“ Auch in den Top 10 war die Scheibe mit insgesamt 19 Wochen die am häufigsten vertretene Scheibe. All das führte dazu, dass ZEIT mittlerweile bereits mehr als 340.000 Mal über die Ladentheke ging. Bei den Singlecharts dominierten DJ Robin & Schürze mit ‘Layla’. Der Sommer-Hit befand sich neun Wochen an der Chart-Spitze, errang dreifachen Gold-Status und verzeichnete über 143 Millionen Streams.

Die deutschen Jahres-Charts 2022:

Rammstein ZEIT Helene Fischer RAUSCH Abba VOYAGE Taylor Swift MIDNIGHTS Harry Styles HARRY’S HOUSE Die Toten Hosen ALLES AUS LIEBE: 40 JAHRE DIE TOTEN HOSEN Kontra K FÜR DEN HIMMEL DURCH DIE HÖLLE Ed Sheeran = Roland Kaiser PERSPEKTIVEN Adele 30

ZEIT JETZT BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.