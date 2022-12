Christian „Flake“ Lorenz feiert heute seinen 56. Geburtstag. Wir gratulieren und werfen einen kurzen Blick auf sein Schaffen der letzten Jahrzehnte.

Happy Birthday, Flake! Der Musiker, der vornehmlich durch seine Mitgliedschaft bei den NDH-Pionieren Rammstein Bekanntheit erlangte, wird am heutigen Tage 56 Jahre alt. Seit knapp 30 Jahren teilt der Pailletten-kostümierte Laufband-Enthusiast die Bühne mit Till Lindemann, Richard Kruspe und Co., und gilt seither unangefochten als Sympathieträger der Band. Feeling B Bereits im Alter von 14 Jahren ergab sich der erste Live-Auftritt für den gebürtigen Ost-Berliner bei einem Schulfest. Schon einige Jahre zuvor war Flakes Hingabe zur Musik entfacht – ebenso der Wunsch, irgendwann einmal selbst in einer Band zu spielen. Insbesondere das Klavierspiel faszinierte ihn als Schüler. Dass es sich…