Original-Kiss-Schlagzeuger Peter Criss veröffentlicht im Herbst ein neues Soloalbum. Auf der von Barry Pointer koproduzierten Platte ist der 79-Jährige gemeinsam mit Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big) und Matthew Montgomery alias Piggy D. (Marilyn Manson, Ex-Rob Zombie, Murderdolls) am Bass, John 5 (Mötley Crüe, Ex-Marilyn Manson) und Mike McLaughlin an der Gitarre und Paul Shaffer am Klavier zu hören.

Julian Gill, der seit Mitte der Neunziger Jahre die Website KissFAQ.com betreibt, veröffentlichte jüngst eine Videobotschaft, in der Peter Criss ankündigt: „Ich habe mein neues Rock’n’Roll-Album für euch von der Kiss Army, das im Herbst erscheint. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefällt.“ Gill fügt hinzu, dass es „ein umwerfendes Hard Rock-Album“ sei und „lebendig und kraftvoll“ daherkomme.

Große Vorfreude

Weiterhin führt der eingefleischte Kiss-Fan aus: „Ich freue mich riesig auf die Veröffentlichung und bin überzeugt, dass Kiss-Fans dieses Album lieben werden. Peters Schlagzeug-Sound ist einfach großartig und sein Gesang kraftvoll. Barry Pointers Produktion ist atemberaubend, und Peter hat eine unglaubliche Gruppe von Musikern und Background-Sängern hinter sich.“

Peter Criss hat das Video sogleich auf seiner eigenen Website geteilt und schreibt dazu: „Ich hatte einen Riesenspaß bei der Arbeit an diesem Album. Alle waren super, und die Zusammenarbeit hat großen Spaß gemacht. Michael McLaughlin, John 5, Billy Sheehan, Piggy D. und Paul Shaffer sowie der fantastische Ton-Ingenieur und Produzent Barry Pointer. Er hat mit so vielen Größen zusammengearbeitet, darunter Ozzy, John 5, Marilyn Manson, Fred Coury, Mötley Crüe, Steve Stevens, Pearl Aday und Dolly Parton, um nur einige zu nennen.“ Außerdem merkt er an: „Im Herbst, näher am Veröffentlichungstermin, werden wir weitere ausführliche Interviews führen. Ich freue mich darauf, euch alle bald wiederzusehen.“

