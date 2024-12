Peter Criss: Alles Gute zum 79. Geburtstag

Peter Criss bei Pinktober 2014 im Hard Rock Cafe - Times Square am 30. September 2014 in New York City

auch interessant

Peter Criss, mit bürgerlichem Namen Peter George John Criscuola, prägte als Mitbegründer und ursprünglicher Schlagzeuger der legendären Band Kiss die Musikgeschichte nachhaltig. Seine markante „Catman“-Figur, dargestellt durch das ikonische Make-up, machte ihn zu einer der auffälligsten Persönlichkeiten in der Rock-Welt. Neben seinem virtuosen Schlagzeugspiel glänzte Criss auch als Sänger und Songwriter.

Peter Criss schaltet eine Anzeige

Empfehlung der Redaktion Kiss: Paul Stanley schließt einzelnes Konzert nicht aus Hard Rock Dass sich Kiss für ein einmaliges Live-Konzert wieder zusammenfinden, hält Frontmann Paul Stanley durchaus nicht für undenkbar. Schon in jungen Jahren zeigte Criss eine starke Begeisterung für Musik. Die Big Band-Sounds der 1940er Jahre und der Einfluss seines Idols, Jazz-Schlagzeuger Gene Krupa, weckten früh seine Leidenschaft für Rhythmus und Melodie. Seine musikalische Karriere nahm in den 1960er Jahren Fahrt auf, als er mit Bands wie Barracudas und Chelsea auftrat. Mit Chelsea veröffentlichte er 1970 ein Band-betiteltes Album, das jedoch nicht den erhofften Erfolg brachte. Nach dem Ende der Band, die kurz davor noch zu Lips wurde, wandte sich Criss einer neuen Herausforderung zu: Er schaltete im amerikanischen Rolling Stone-Magazin eine Anzeige, in der „Drummer available – will do anything“ stand. Diese wurde schließlich von Gene Simmons und Paul Stanley beantwortet, die zu jenem Zeitpunkt auf der Suche nach Mitstreitern für ein neues Band-Projekt waren. Nachdem Ace Frehley 1973 ebenso aufgenommen wurde, entstand schließlich die Formation Kiss.

Mit ihrer spektakulären Bühnenpräsenz, eingängigen Rock-Hymnen und dem unverwechselbaren Make-up erlangten die Herren schnell Kultstatus. Criss übernahm allerdings nicht nur das Schlagzeug, sondern verlieh einigen der größten Hits der Band seine Stimme. Zu seinen bekanntesten Beiträgen zählen ‘Black Diamond’, ‘Hard Luck Woman’ und ‘Beth’. Nach einer Reihe von massiven Erfolgen, darunter weltweite Tourneen und ein florierendes Merch-Imperium, trennte sich Criss 1980 von Kiss und konzentrierte sich auf Soloprojekte. Seine Alben OUT OF CONTROL (1980) und LET ME ROCK YOU (1982) stießen jedoch auf nur mäßige Resonanz. Trotzdem blieb der heute 79-Jährige musikalisch aktiv und arbeitete in den folgenden Jahren in verschiedenen Bands.

Der letzte Vorhang

Im Jahr 1995 kehrte der Musiker zur Originalbesetzung von Kiss zurück, was eine spektakuläre Reunion-Tour einläutete. Diese war so erfolgreich, dass sie weltweit ausverkauft war. Auf die Tournee folgte das Album und die Tour PSYCHO CIRCUS, bevor er die Formation 2001 erneut verließ, 2003 aber nochmals für eine weitere Tournee zurückkehrte. Danach übernahm Eric Singer seinen Platz. 2007 brachte er sein letztes Solowerk ONE FOR ALL heraus, und zehn Jahre später gab er in New York City seinen letzten Soloauftritt. Daraufhin zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.

MAKE UP TO BREAKUP: MY LIFE IN AND OUT OF KISS auf amazon.de bestellen

Privat kämpfte Criss gegen gesundheitliche Herausforderungen, darunter eine erfolgreiche Behandlung von Brustkrebs. 2012 veröffentlichte er seine Autobiografie ‘Makeup To Breakup: My Life In And Out Of Kiss’, die intime Einblicke in sein Leben und seine Karriere bietet. Nur zwei Jahre später wurde der Künstler als Gründungsmitglied von Kiss in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen – eine späte Würdigung seiner prägenden Rolle in der Musikgeschichte.

Wir wünschen alles Gute!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.