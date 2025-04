Judas Priest gaben Mitte April die traurige Botschaft vom Tod ihres früheren Schlagzeugers Les Binks bekannt. Eine Nachricht, die sowohl Fans als auch die Mitglieder der Band hart traf. Auch der ehemalige Judas Priest-Gitarrist Kenneth Downing trauert um seinen einstigen Band-Kollegen. In den Sozialen Medien zollt der Musiker jetzt dem verstorbenen Schlagzeuger Tribut.

Ein Schlagzeuger der Sonderklasse

So erzählt Kenneth Downing unter anderem davon, wie Les Binks Teil von Judas Priest wurde: „Irgendwann um 1977 herum bereiteten wir uns gerade auf die Arbeit an unserem dritten Album SIN AFTER SIN vor und fanden uns im Studio mit dem Londoner Session-Schlagzeuger Simon Phillips zusammen. Wir erkannten schnell, wie besonders Simon war, und boten ihm kurzerhand an, ein Teil der Band zu werden. Zu unserer Enttäuschung bevorzugte es Simon aber, weiterhin als Session-Schlagzeuger zu arbeiten. Das stellte ein Problem dar, also stellten wir uns die Frage: Wer ist der Mann, der es mit Simon aufnehmen könnte? Die Antwort war: Es gibt nur einen anderen, und das ist Les Binks!

Wir zögerten nicht lange, Les ausfindig zu machen, und nachdem wir ihn spielen gehört hatten, wussten wir, dass wir ihn um jeden Preis verpflichten müssen. Glücklicherweise – und zu unserer großen Erleichterung – stimmte Les zu, mit uns auf Tour zu gehen. Der Rest steht in den Geschichtsbüchern. Wir hatten viele großartige Tourneen mit Les und er begleitete uns bei den Aufnahmen in einem sehr kritischen Abschnitt der Band-Karriere.“

Freund und Kollege

Aber auch über seine persönliche Beziehung zu Les Binks hat Kenneth Downing einiges zu erzählen: „Ich bin sehr froh, dass ich in letzter Zeit oft mit Les gespielt habe. Zuerst im Jahr 2019 im The Steel Mill in Wolverhampton, was auch mein erster Live-Auftritt seit einigen Jahren war. Der Gig wurde schnell als „MegaPriest“ bezeichnet, da mein guter Freund David Ellefson am Bass, Ripper Owens am Gesang und AJ Mills von KK’s Priest an der Gitarre mitwirkten. Les war wie immer tadellos am Schlagzeug, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich bin so froh, dass die Show aufgezeichnet wurde und für immer weiterleben wird.

Wie es der Zufall wollte, sollten Judas Priest im Jahr 2022 in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden, und so flogen Les und ich nach Los Angeles, wo wir bei ein paar Bier über die alten Zeiten reden konnten. Wir spielten den Gig und es war ziemlich sensationell, aber ich muss sagen, dass die Zeit und die Tage, die wir zusammen verbracht haben, für mich viel wertvoller waren als jeder Preis oder jede Auszeichnung.“

Les Blinks spielte Schlagzeug auf den Judas Priest-Alben STAINED CLASS, HELL BENT FOR LEATHER sowie UNLEASHED IN THE EAST.

