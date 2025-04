Scorpions-Frontmann Klaus Meine hat sich in einem aktuellen Interview an James Kottak — den ehemaligen, am 9. Januar 2024 in seinem Geburtsort Louisville, Kentucky verstorbenen Schlagzeuger der Band — erinnert. Im Gespräch bei El Expreso Del Rock befand Meine unter anderem, dass das Lebensende von ein herber Verlust für die Musikwelt gewesen sei.

„Es ist eine traurige Geschichte“, sinniert der Scorpions-Sänger. „James war so ein wundervoller Mensch, ein großartiger Künstler und toller Schlagzeuger für mehr als zwanzig Jahre bei uns. Er war ein toller Kerl, aber ging auch durch schwierige Zeiten in seinem Privatleben. Für viele Jahre kämpfte er mit dem Dämon Alkohol. Und letzten Endes hat er den Kampf verloren. Und es ist sehr traurig, dass die Musikwelt ihn verloren hat, weil er ein fantastischer Künstler war und so viel Leidenschaft und Liebe für Rock-Musik hatte. Ich glaube, unsere Fans auf der ganzen Welt werden ihn niemals vergessen.“

Letztes Aufbäumen?

Des Weiteren schrieb Great White-Gitarrist Mark Kendall kurz nach Kottaks Tod in den Sozialen Medien: „Ich habe James vor einem Monat kontaktiert und meine Unterstützung sowie Hilfe bezüglich seiner Alkoholsucht angeboten. Aber er war nicht bereit dafür. Ich hätte ihn mittels Connections umsonst im Entzug unterbringen können — und habe ihm das gesagt. Nun bin ich so traurig, von seinem Tod zu hören. Mir tut jeder leid, der ihn geliebt hat.“

Darüber hinaus ließ Kingdome Come-Sänger Keith St. John vor rund einem Jahr wissen: „James hatte offensichtlich seine Höhen und Tiefen. Und am Ende schien es, als ob er wirklich versuchen würde, sich zusammenzureißen. Ich weiß, dass James Kottak gerade ein 48-Tage-Programm durchlief und den Entzug versuchte. All die entsetzlichen Einzelheiten des letzten Tages kenne ich nicht. Diese Infos laufen irgendwie immer noch ein. Mit seiner Schwester habe ich noch nicht gesprochen, denn alle sind im Augenblick einfach zu sehr neben der Spur.“

SCORPIONS-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.