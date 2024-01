Nach ihren Tourneen 2023 in den USA, Südamerika und Europa und ausverkauften Shows in Deutschland kommen die Scorpions 2024 zu ihren deutschen Fans.

"Hardrock lebt", konstatierte die Süddeutsche Zeitung nach dem umjubelten Gig der Scorpions anlässlich ihrer Welttournee 2023 beim Konzert in München. In Die Zeit war anlässlich des Auftritts in Hannover zu lesen: "Es dominierten laute, gitarrenlastige Stücke von ‘Big City Nights’ bis zu ‘Gas In The Tank’ vom neuen Album ‘Rock Believer’." Nach dem Konzert in Dortmund vermeldete die WAZ: "Scorpions liefern fulminanten Tour-Auftakt." Und Powermetal merkt in Berlin an: "Musik und vor allem Klaus‘ Stimme sind großartig. Egal, mit was die Jungs live um die Ecke kommen, es ist stark!" Eine Kritik war allerdings unisono anzumerken: Einige Städte mit starker…