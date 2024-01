James Kottak (ex-Scorpions) lebt nicht mehr

Foto: Francesco Castaldo/Pacific Press/LightRocket via Getty Images. All rights reserved.

James Kottak beim Scorpions-Konzert am 11.11.2015 im Mediolanum Forum in Mailand

Wie Metal Sludge zuerst berichtet hat, ist Schlagzeuger und Rock-Veteran James Kottak verstorben. Der Musiker, der vor allem mit den Scorpions und Kingdom Come Erfolge feierte, wurde 61 Jahre alt. Des Weiteren will das Boulevard-Portal TMZ von Kottaks Tochter Tobi erfahren haben, dass ihr Vater am Morgen des 9. Januar in Louisville, Kentucky (wo er geboren wurde und bis 1987 lebte) das Zeitliche gesegnet hat. Zur Todesursache liegen derzeit noch keine konkreten Information vor.

Alkohol im Spiel?

Neben den Scorpions und Kingdom Come ging James Kottak noch mit Bands wie Warrant und Dio auf Tour. Zudem hatte er eigene Bands wie Krunk und Kottak am Start. Great White-Gitarrist Mark Kendall schrieb in den Sozialen Medien: „Ich habe James vor einem Monat kontaktiert und meine Unterstützung sowie Hilfe bezüglich seiner Alkoholsucht angeboten. Aber er war nicht bereit dafür. Ich hätte ihn mittels Connections umsonst im Entzug unterbringen können — und habe ihm das gesagt. Nun bin ich so traurig von seinem Tod zu hören. Mir tut jeder leid, der ihn geliebt hat. Und er hatte ein Enkelkind.“

Der US-Amerikaner bestritt, dass sein Alkoholismus der Hauptgrund für seinen Rauswurf 2016 bei den Scorpions war, wo ihn der frühere Motörhead-Drummer Mikkey Dee ersetzte. Allerdings sah das Matthias Jabs in einem Interview anders: „Wir haben ihm alle Chancen gegeben — und zehn mehr. Seine Trinkgewohnheit hat sich mit den Jahren entwickelt. Es kam in Wellen. Manchmal war es vier Wochen lang gut, dann gab es Theater. Wer ihn kennt, weiß, wie das ist. Und wenn es die Show beeinträchtigt, überlegt man. Unser Drum-Riser ist etwa sieben Meter hoch. Dass man da die Treppen nicht gerade heruntersteigen kann, geht nicht.“ Das METAL HAMMER-Team möchte an dieser Stelle den Angehörigen und Freunden von James Kottak sein aufrichtiges Beileid ausdrücken.

