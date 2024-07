Metallica: Black Album auf Liste der miesesten Artworks

Der US-amerikanische Rolling Stone hat kürzlich eine Liste mit den 50 schlechtesten Album-Covern aller Zeiten veröffentlicht. Dort hinein haben es auch einige Metal- und Hard Rock-Platten geschafft — darunter das Schwarze Album von Metallica sowie Platten von unter anderem Creed, Limp Bizkit, Bon Jovi, Queen, Ozzy Osbourne, Van Halen, Anthrax, Black Flag und den Scorpions.

Griffe ins Klo

Während es ein großes Rätsel bleibt, wie DANCE OF DEATH von Iron Maiden es nicht in diese Liste schaffen konnte, heißt es über das Artwork zum Black Album von Metallica: „Als Spinal Tap ein komplett schwarzes Album-Cover zu SMELL THE GLOVE im Film ‘This Is Spinal Tap’ rausgebracht haben, war es als Parodie auf Rock-Star-Dummheit gedacht — ganz nach dem Motto ‚Wie viel schwärzer könnte dies sein? Die Antwort lautet: gar nicht. Es geht nicht schwärzer.‘ Es war kein kreatives Konzept. Metallicas Version von SMELL THE GLOVE (die für gewöhnlich das Schwarze Album genannt wird) hat die Schwärze nur ein wenig aufgehübscht — mit ein paar matt-gegen-glänzend Bildern, die nicht funktioniert haben.“

Auch wenn hier gewiss reichlich böser Wille dabei ist, ein bisschen was ist durchaus dran an der Argumentation. Des Weiteren sei noch ein Blick auf die Auswahlkritieren geworfen, die sich der Rolling Stone verordnet hat. „Wir tendierten zu großen Künstlern, die Zugriff auf professionelle Grafiker haben, die es wirklich hätten besser wissen sollen. […] Nicht mehr als ein Album pro Künstler. Keine Gnade, wenn die Musik des Album tatsächlich gut ist (was öfter passiert, als man meinen möchte).“ So werft nun am besten einen Blick auf alle für Metaller und Rocker relevanten Artworks aus „Die 50 schlechtesten Albumcover aller Zeiten“:

REO Speedwagon NINE LIVES (Platz 49)

Queen THE MIRACLE (Platz 47)

Metallica METALLICA (Platz 41)

Black Flag WHAT THE… (Platz 36)

Ozzy Osbourne DOWN TO EARTH (Platz 30)

Bon Jovi SLIPPERY WHEN WET (Platz 25)

Anthrax FISTFUL OF METAL (Platz 23)

Van Halen BALANCE (Platz 20)

Scorpions LOVEDRIVE (Platz 18)

Ted Nugent LOVE GRENADE (Platz 5)

Creed WEATHERED (Platz 3)

Limp Bizkit CHOCOLATE STARFISH AND

THE HOT DOG FLAVORED WATER (Platz 1)

