Ex-Spiritbox-Bassist Bill Crook ist tot

Spiritbox haben den Verlust ihres früheren Bassisten zu betrauern: Bill Crook sorgte der Formation um Frontfrau Courtney LaPlante von 2018 bis 2022 für die tiefen Töne und ist kürzlich verstorben. Die traurige Nachricht überbrachte Kai Turmann, ein Freund von Crook und ebenfalls Musiker, über die Sozialen Medien. Informationen zur Todesursache liegen aktuell nicht vor.

Viele Tränen

„Ich habe ein paar absolut niederschmetternde Neuigkeiten mitzuteilen“, begann Turmann seinen Post. „Ich bin von Grund auf darüber traurig, euch sagen zu müssen, dass unser lieber Freund Bill Crook aus dem Leben geschieden ist. Er war für so viele ein Freund — und mir ein lieber Freund, seit wir Kinder waren. Bill wurde von so vielen Menschen geliebt — und wird es noch. Mir tut es so unglaublich leid, diese verheerende Information kundtun zu müssen. Es wird viele Worte und viele Tränen geben. Doch für den Augenblick muss ich einfach nur diese Info bekanntgeben. Mir tut es so leid. Ich liebe euch alle. Ich liebe dich, Bill.“

Der 2022 getroffene Entschluss von Spiritbox und Bill Crook, getrennte Wege zu gehen, wurde laut offiziellen Band-Statement gemeinsam getroffen. „Wir sind traurig zu verkünden, dass Bill Crook nicht mehr länger bei Spiritbox sein wird“, heißt es darin. „Die Entscheidung war einvernehmlich und ohne böses Blut. Wir bitten euch darum, dass ihr Bills Privatsphäre in dieser Angelegenheit respektiert. Wir wünschen ihm nichts als das Beste für die Zukunft. Darüber hinaus möchten wir Josh Gilbert dafür danken, dass er uns so kurzfristig seine Zeit schenkt und bei uns einspringt.“

