Bassist Bill Crook spielt nicht mehr bei Spiritbox. Dies gaben die Kanadier in den Sozialen Medien bekannt. Laut Angaben der Band trafen die Musiker die Entscheidung gemeinsam und freundschaftlich. Wie gerufen kommt in dieser Angelegenheit, dass bei As I Lay Dying kürzlich Tieftöner Josh Gilbert ausgestiegen ist. Selbiger springt nun für Bill Crook ein.

Fügung des Schicksals

„Wir sind traurig zu verkünden, dass Bill Crook nicht mehr länger bei Spiritbox sein wird“, heißt es in dem Statement. „Die Entscheidung war einvernehmlich und ohne böses Blut. Wir bitten euch darum, dass ihr Bills Privatsphäre in dieser Angelegenheit respektiert. Wir wünschen ihm nichts als das Beste für die Zukunft. Darüber hinaus möchten wir Josh Gilbert dafür danken, dass er uns so kurzfristig seine Zeit schenkt und bei uns einspringt.“ Spiritbox haben im September 2021 ihr Debütwerk ETERNAL BLUE veröffentlicht, das auf Platz 13 in den US-amerikanischen Album-Charts eingestiegen.