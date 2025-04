Nicht mehr ganz pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März hat Spotify drei Sängerinnen zur Gesprächsrunde „Women Of Metal: Roundtable“ eingeladen. Spiritbox-Frontfrau Courtney LaPlante, Halestorm-Röhre und -Gitarristin Lzzy Hale sowie Lacuna Coil-Vokalistin Cristina Scabbia schnacken darüber, was Frauen in der Welt des Heavy Metal alles erleben, überstehen und wahrnehmen (Video siehe unten).

We won’t shut up!

Spotify kommentiert hierzu: „Sie haben nicht auf Erlaubnis gewartet, sie haben sich ihren eigenen Weg gebahnt. Courtney La Plante, Lzzy Hale und Cristina Scabbia sprechen offen über ihre Reise im Metal, das Durchbrechen von Hindernissen und das Umwandeln des Genres durch ihre Leidenschaft, ihr Können und ihre unkaputtbare Verbindung.“ Zum Beispiel findet Lzzy Hale: „Weibliche Stärke im Metal ist wie die Kraft eines Löwenzahns, der durch Beton wächst — ohne Wasser, ohne Versorgung, aber irgendwie überlebt er. Und das ist, was wir alle gemacht haben. Einfach nur, indem wir auf der Bühne existieren, zeigen wir diesen jungen Frauen: Hey, das Leben ist hart, aber wir haben nicht aufgegeben. Sie können sich in uns widerspiegeln.“

Des Weiteren berichtet Courtney LaPlante von gut gemeinten Komplimenten, die jedoch einen seltsamen Ursprung haben: „Mir haben schon so viele Leute das Kompliment gemacht: ‘Normalerweise mag ich überhaupt keine Sängerinnen, aber dich finde ich echt gut.’ Meine Antwort ist dann immer: ‘Cool, ich mag die meisten Sänger nicht…’ Ich finde das interessant. Immer, wenn irgendwer von uns ein Kompliment von Leuten bekommt, die sich ihrer selbst nicht sehr bewusst sind, kommt das Kompliment wie eine Beleidigung von jemand anderem daher. Nach dem Motto: ‘Du bist eine der Guten.’ Ich finde das verrückt, dass jemand gar keine Eigenwahrnehmung hat und mein Geschlecht zu einem Musik-Genre macht — und dann sagt, dass es ihm egal ist.“

