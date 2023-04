Uli Jon Roth mag keinen Heavy Metal. Warum, erklärt der frühere Scorpions-Saitenhexer ausführlich in einem aktuellen Interview.

Der einstige Scorpions-Gitarrist Uli Jon Roth steht nicht auf zeitgenössischen Metal. Dies gab der 64-Jährige in einem Interview mit "BraveWorld" zu Protokoll. Vielmehr vertritt der gebürtige Düsseldorfer die Meinung, dass Heavy Metal ein Rückschritt in musikalischer Hinsicht ist. Der Musik des Genres fehlten Feinheiten, Nuancen und Dynamik. Darüber hinaus seien Black Sabbath und Iron Maiden nicht dem Metal, sondern dem Hard Rock zuzuordnen. "Ohne Bands wie Cream oder Led Zeppelin gäbe es keinen Heavy Metal", findet Uli Jon Roth. "Doch all diese Gruppen unterscheiden sich komplett vom heutigen Metal. Sie waren viel tollkühner und gefährlicher, denn all dieses Zeug wurde…