Mikkey Dee: Lemmy ahnte nichts von seinem bevorstehenden Tod

Im Interview mit Sonic Perspectives wurde der ehemalige Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee gefragt, ob Lemmy Kilmister gewusst habe, wie nah er seinem Tod in den Monaten vor seinem Ableben war. Der Musiker erklärte, der Frontmann habe zwar gewusst, dass es ihm gesundheitlich nicht gutgehe, mit dem bevorstehenden Lebensende hätte er allerdings trotz aller Strapazen nicht gerechnet.

Überraschendes Ende

„Nein, ich glaube nicht, dass er diese Gedanken hatte – ich weiß, dass er diese Gedanken überhaupt nicht hatte. Aber er kämpfte mit seiner Gesundheit, und das war enorm schmerzhaft für Lemmy, weil er so sehr sein normales Leben leben wollte“, sagte Mikkey. „Aber er hatte einige gute und schlechte Tage. Und 2015 war ein hartes Jahr für Lemmy und natürlich für uns alle. Aber ich weiß ganz genau, dass er keine Ahnung hatte, dass er tatsächlich bis Ende des Jahres stirbt – davon hatte er keine Ahnung.“

„Wir spielten die letzte Show am 11. Dezember in Berlin, und er starb nur zwei Wochen später", erinnerte sich Mikkey. „Der Typ ist quasi in seinen Stiefeln gestorben. Und sowohl ich als auch Phil (Campbell, Gitarrist – Anm.d.A.) haben versucht, ihm auszureden, den zweiten Teil der Europatournee nach Weihnachten zu spielen. […] Und ich sagte zu Phil: ‚Hör zu, anstatt mit Lemmy zu streiten oder ihn zu drängen, das nicht zu tun, weil wir zuvor vielleicht ein paar Monate Pause machen sollten, damit er wieder zu Atem kommt, drängen wir ihn einfach nicht. Lass ihn entscheiden, was er tun möchte. Er weiß am besten, was er will.' Und er wollte auf der Bühne stehen. Also sagten wir: ‚Lass uns ihn stattdessen einfach unterstützen'. Und das taten wir auch. Aber wir haben es leider nie bis zur zweiten Etappe dieser Europatournee geschafft."

Lemmy Kilmister verstarb im Dezember 2015 an einer Krebserkrankung. Zuvor mussten Motörhead bereits einige Shows aufgrund des schlechten Gesundheitszustands ihres Frontmanns absagen. Nach dem Ende der Band fokussierte sich Gitarrist Phil Campbell auf sein Soloprojekt Phil Campbell And The Bastard Sons. Mikkey Dee stieg hingegen bei den Scorpions ein, mit denen er auch das aktuelle Album ROCK BELIEVER einspielte.

