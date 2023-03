5 Songs, die Lemmy für andere Künstler geschrieben hat

Die am 28. Dezember 2015 verstorbene Metal-Legende Lemmy Kilmister hat unzählige Songs mit unter anderem Hawkwind und Motörhead komponiert und eingespielt. Doch der Brite hat im Laufe seiner 50 Jahre umfassenden Karrieren nicht nur Stücke für eigene Bands geschrieben. Zum Beispiel hat Ian Fraser Kilmister, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, auch mit Künstlern wie Slash, The Ramones, The Damned und Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) kollaboriert. Wir haben fünf Tracks ausgewählt, die der Musiker für andere Acts geschrieben hat.

1. Lita Ford ‘Can’t Catch Me’ (1988)

(geschrieben von Lemmy, Lita Ford und David Ezrin)

Kilmister hat stets Rock-Musikerinnen unterstützt. So arbeitete er auch eine entsprechende Textzeile in dieses Lied, das er zusammen mit der Gitarristin kreierte. „Der Song besitzt die Energie von Lemmy“, erinnert sich Lita Ford. „Und ich erinnere mich, dass er die Zeile ‚Don’t try to put the strong arm on me‘ geschrieben hat. Denn er sagte immer: ‚Lita ist eine krasse Type.‘ Damals wollten die Leute nicht wirklich die Tatsache akzeptieren, dass man eine Gitarristin oder Frontfrau ist.“

2. Ozzy Osbourne ‘Mama, I’m Coming Home’ (1991)

(geschrieben von Lemmy, Ozzy Osbourne und Zakk Wylde)

Die Black Sabbath-Ikone und der Motörhead-Mastermind kooperierten für zahlreiche Tracks miteinander, darunter ‘See You On The Other Side’, ‘I Ain’t No Nice Guy’ und ‘I Don’t Want To Change’. Besonders fruchtbar war jedoch die Kollaboration für das 1991-Werk NO MORE TEARS. Hier steuerte Kilmister die Songs ‘I Don’t Want To Change The World’, ‘Desire’, ‘Hellraiser’, ‘Road To Nowhere’ und die Power-Ballade ‘Mama, I’m Coming Home’ bei.

3. Keli Raven ‘Bad Boyz 4 Life’ (2007)

(geschrieben von Lemmy und Keli Raven)

Multiinstrumentalist Keli Raven wurde in eine musikalische Familie hineingeboren. Seine Mutter war eine Tänzerin für James Brown, und sein Vater spielte ich zahlreichen Clubs in und um New York herum. So arbeitete Keli unter anderem mit Tom Jones, Kiss, Vinnie Vincent und eben Kilmister zusammen. Die beiden waren jahrelang befreundet, wobei Lemmy ihre Gemeinschaft mit „Bad boys for life“ betitelte, was wiederum den Song inspirierte, den sie miteinander schrieben.

4. Michael Monroe ‘Debauchery As A Fine Art’ (2010)

(geschrieben von Lemmy und Michael Monroe)

Kilmister steuerte für einen Song auf SENSORY OVERDRIVE, dem sechsten Soloalbums des Ex-Hanoi Rocks-Sängers, etwas Text bei. „Ich fragte Lemmy, ob er auf dem Album singen wollte. Und als er ankam, um den Song einzusingen, ließ ich ihn wissen, dass den Text umarbeiten könne, wenn er will. Ich fand, man könnte noch einmal an den Refrain rangehen, da sich dort der Text immer wiederholte. Kilmister kam am ersten Aufnahmetag ins Studio, da er am Tag darauf auf Tour ging. Es war großartig, ihn auf der Platte zu haben. Er ist sozusagen ein Heiliger.“

5. Huntress ‘I Want To Fuck You To Death’ (2013)

(geschrieben von Lemmy und Jill Janus)

Auf STARBOUND BEAST, dem zweiten Studioalbum der kalifornischen Metal-Formation Huntress, war ein Stück, das die 2018 verstorbene Frontröhre Jill Janus mit Kilmister schrieb. In dem Track ‘I Want To Fuck You To Death’ singt die Musikerin darüber, dass sie die Kontrolle über all ihre Liebe (und Lust) hat.

