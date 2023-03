Mikkey Dee würde gerne wieder mit King Diamond spielen

Ex-Motörhead-Drummer Mikkey Dee mit Scorpions in der AccorHotels Arena am 26. Juni 2018 in Paris

Im Interview mit The Metal Voice erklärte Mikkey Dee, dass er gerne wieder mit King Diamond zusammenarbeiten würde. Die herrschenden Gegebenheiten in der Band des dänischen Sängers würde diese Option allerdings erschweren. Guten Kontakt pflegen beide Seiten trotzdem.

Die Frage, ob Mikkey trotz seines Ausstiegs bei King Diamond – der Schlagzeuger trommelte zwischen 1985 und 1989 für dessen Band – noch immer mit diesem in Kontakt stehe, bejahte er und antwortete: „King und ich reden ab und zu miteinander. Er kam vorbei, als ich mit den Scorpions in Dallas spielte (King Diamond wohnt in Dallas – Anm.d.A.). Aber er konnte leider nicht die letzte Tournee besuchen, die wir gespielt haben. Seine Frau und er waren beschäftigt. Also verpasste er die Show. Aber King ist großer Scorpions-Fan und wir korrespondieren gelegentlich. Und ich spreche außerdem mit Andy LaRocque (Gitarrist – Anm.d.A.) und Hal (Patino, Ex-Bassist – Anm.d.A.), vor allem mit Andy. Wir wohnen nicht weit voneinander entfernt, also stehen wir in Kontakt."

Durch den regen Austausch beider Seiten scheint Mikkey zumindest die Möglichkeit einer erneuten Zusammenarbeit zu erwägen. „Und ich sage, was ich gesagt habe: Wenn sie mich jemals für etwas hinter dem Schlagzeug haben wollen, bin ich dabei. Das würde mir großen Spaß machen“, gesteht er. Ganz unproblematisch wäre das Vorhaben aber wohl nicht. Das hat personelle Gründe, wie der Drummer ausführte: „Aber ich weiß auch genau, woher King kommt. Er spielt schon so lange mit Matt Thompson – ein großartiger Schlagzeuger, ein großartiger Typ – und es wäre ihm oder dem Rest der Band gegenüber vielleicht nicht fair.“

Mikkey Dee spielte im Laufe seiner Karriere bereits für viele große Bands. Mit King Diamond trommelte er die Alben FATAL PORTRAIT (1986), ABIGAIL (1987), THEM (1988) und CONSPIRACY (1989) ein, bevor er sich mit Don Dokken zusammentat. Am bekanntesten dürfte Mikkey Dee aber für seine Tätigkeit bei Motörhead sein, für die er von 1992 bis zur Auflösung 2015 an den Kesseln saß. Seitdem ist er fester Bestandteil der Scorpions.

