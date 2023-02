Rob Halford: Die Fans lieben Andy Sneap

Judas Priest-Frontmann Rob Halford hat in einem Interview beim US-amerikanischen Radiosender SiriusXM über Gitarrist und Produzent Andy Sneap gesprochen. Der Brite übernimmt auf der Live-Bühne die Rolle von Glenn Tipton, der aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung nur sporadisch mit den Metal-Göttern auftreten kann. Die Fans würden Sneap lieben, meint Halford.

Großes Vermächtnis

„Glenn kommt mit, wenn er dazu in der Lage ist“, führt Rob Halford aus. „Glenn ist immer bei uns. Er ist immer noch ein sehr wichtiger, wesentlicher Teil von Judas Priest und all den Entscheidungen und Aktionen, die wir machen. Dieses verdammte Parkinson ist schrecklich. Wie es in dein Leben eindringt und ein paar Dinge wegnimmt, die dich als Person ausmachen. Gott sei Dank haben wir all diese unglaublichen Dinge, die Glenn getan hat. Zum Beispiel den Solo-Break in ‘Painkiller’ oder das wunderschöne Solo in ‘Beyond The Realms Of Death’. Glenns Vermächtnis bei Judas Priest ist unauslöschlich.“

Darüber hinaus ging Rob Halford noch etwas genauer auf die Rolle von Andy Sneap ein. „Wir waren alle einverstanden, weil die Fans Glenns Idee so lieben und unterstützen. Selbige ist: ‚Ich will Andy auf diesen Posten setzen, auf die Bühne, wo ich jahrzehntelang stand. Andy wird die Arbeit verrichten, die man für mich erledigen muss.‘ Das ist einfach wirklich kraftvoll. Das zeugt von Glenns Liebe für diese Band. Er wollte, dass diese Band weitermacht. […] Und es hat funktioniert. Die Fans lieben Andy. Er leistet großartige Arbeit auf der Bühne, ist engagiert und liebt diese Band.“

