Judas Priest wollen trotz Ozzy-Absage touren

Vor wenigen Tagen gab Ozzy Osbourne – nach mehreren Verschiebungen – die finale Absage seiner geplanten Tournee bekannt. Judas Priest, die eigentlich im Vorprogramm des Prince Of Darkness auftreten sollten, suchen unterdessen nach einer Möglichkeit, die geplanten Gigs trotzdem durchziehen zu können.

Dem Rückschlag zum Trotz

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne sagt Europatournee komplett ab Heavy Metal Aufgrund seiner anhaltenden gesundheitlichen Probleme kommt Ozzy Osbourne nicht umhin, seine anstehende Europatournee abzusagen. Wie Judas Priest auf Instagram erklärten, wollen sie – trotz der Tatsache, dass Ozzy Osbourne seine geplanten Konzerte abgesagt hat – weiter an den geplanten Auftritten festhalten. Am Mittwoch veröffentlichte die Band eine Erklärung in den Sozialen Medien, aus der dieser Umstand hervorgeht: „Wir senden Ozzy all unsere Liebe und Unterstützung und danken ganz besonders unseren Fans in Großbritannien und Irland für ihre Loyalität, weil sie zu uns stehen … Derzeit suchen wir nach realisierbaren Möglichkeiten, damit wir uns bald wiedersehen können und werden euch auf dem Laufenden halten.“

Ursprünglich war die Tournee von Ozzy Osbourne mit Judas Priest für 2019 angesetzt. Aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung, die sich der Sänger vor einigen Jahren zuzog, sowie der damit verbundenen Genesungszeit und anderer Erkrankungen war es Ozzy nicht möglich, die angedachten Shows zu bestreiten. Im Zuge der ersten Verschiebung vor rund vier Jahren twitterte Rob Halford:

„So ist das Leben. Und du tust, was du kannst, um mit den Widrigkeiten fertig zu werden, die sich dir in den Weg stellen. Wir machen das mit Glenn [Tipton, Gitarrist – Anm. d. A.] durch. Lass mich das einfach anders formulieren – Glenn macht das selbst durch mit seinem großartigen Kampf gegen die Parkinson-Krankheit, mit der er es zu tun hat, und er ist ein wunderbares Beispiel – ein wirklich, wirklich starkes, kraftvolles Beispiel – für jemanden, der sich wehrt und dennoch ein aktives Leben mit dieser Herausforderung führt.

Empfehlung der Redaktion Rob Halford: Neues Judas Priest-Album kommt 2024 Heavy Metal Heavy Metal-Fans müssen wohl ein wenig auf die kommende Judas Priest-Platte warten. Nächstes Jahr soll es so weit sein. Glenn wird erscheinen und sich uns anschließen, wenn es ihm möglich ist. Er ist immer noch ein aktives, vollwertiges Mitglied von Judas Priest. Wenn er nicht dazu in der Lage ist zu spielen, ist er im Geiste bei uns, in den Songs, die er geschrieben hat […]. Also, ja, es ist, was es ist. Wir gehen voran. Aber wir sind absolut entschlossen, weiterzumachen und unser Leben im Metal zu leben und es mit unseren Fans zu teilen.“

