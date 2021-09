Mikkey Dee ist heute ein freierer Drummer als früher

Foto: Peter Kupfer/Sight Of Sound. All rights reserved.

Der schwedische Drummer Mikkey Dee hat bereits eine jahrzehntelange Schlagzeug-Karriere hinter sich. Hauptsächlich erlangte er durch seine Mitgliedschaft bei King Diamond und Motörhead Bekanntheit. Nebenbei unterstützte der Musiker Bands wie Helloween, Pain oder Dokken. Seit 2016 hören wir ihn allerdings nur noch gemeinsam mit den Scorpions. In einem aktuellen Interview mit Avenged Sevenfold-Bassist Johnny Christ während seiner Show „Drinks With Johnny“ lässt Mikkey Dee seinen Werdegang Revue passieren.

Empfehlung der Redaktion Scorpions: Preis-Auszeichnung & neues Album fertig Hard Rock , Heavy Metal, Rock’n’Roll Am Samstag wurden die Scorpions mit dem europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. Außerdem beendeten sie die Aufnahmen für ihr kommendes Album. „Betrachtet man King Diamond, Dokken, Motörhead und jetzt die Scorpions, kann ich sagen, dass sie genau zur richtigen Zeit in meinem Leben kamen“, erzählt er. „Zum Beispiel fühlte ich mich am Ende von King Diamond wie ein sehr eingeschränkter Schlagzeuger… Weil ich eben nur dieses Zeug spielen konnte. Ich fühlte mich sehr gestresst. Backbeats und technische Drum-Fills und das Zerreißen von bestimmten Songs empfand ich zu der Zeit als sehr anstrengend. Als wir dann nach Kalifornien zogen, fing ich an, mit ‚normaleren‘ Musikern zu jammen, die mehr abrockten und Coversongs von Led Zeppelin und Deep Purple spielten.

Mikkey Dee gehört in „die härtere Abteilung“

Auch dabei fühlte ich mich gestresst. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Metrum nicht dort war, wo es sein sollte. Und ich wollte besser werden. Die Dokken-Sache war perfekt für mich, um von King Diamond wegzukommen. Ich habe viel gelernt (…). Und dann, nach ein paar Jahren Dokken, hatte ich das Gefühl, dass das zwar großartig ist, aber ich in die härtere Abteilung gehöre. Ich bin ein härterer Schlagzeuger. Und dann war es plötzlich der richtige Zeitpunkt, um bei Motörhead einzusteigen.“