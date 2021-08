Scorpions: Preis-Auszeichnung & neues Album fertig

Die Scorpions nahmen letzten Samstag, den 28.08.2021, den europäischen Kulturpreis in Bonn entgegen. Die Gala fand im Geburtshaus von Ludwig van Beethoven statt, dessen 250. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird. Sänger Klaus Meine und Gitarrist Rudolf Schenker erschienen zur Veranstaltung.

Auf Social Media sprachen die beiden später von „einer unvergesslichen Nacht“. Der Europäische Kulturpreis wird an Künstler, Politiker oder Institutionen für herausragende Verdienste und Leistungen in Europa verliehen.

Scorpions-Fans können sich auf 2022 freuen

Frohe Kunde für alle Fans: Die Scorpions haben die Arbeit an ihrem neuen Album abgeschlossen. Dieses soll Anfang nächsten Jahres erscheinen. Hauptsächlich aufgenommen in den Peppermint Park Studios in Hannover, jedoch abgemischt im legendären Hansa Studios in Berlin. Das noch unbetitelte Werk ist das erste reguläre Studioalbum nach RETURN TO FOREVER, das vor sechs Jahren erschienen ist.

Ursprünglich wollten die Scorpions das neue Album in Los Angeles aufnehmen, aber die Pandemie verhinderte dies. Die Song-Schnipsel bekam Produzent Greg Fidelman (unter anderem Slipknot, Metallica) per Internet zugespielt.

Die letzte Veröffentlichung hat bereits vier Jahre auf dem Buckel: Auf BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS sammeln sich alte wie neue Balladen der Herren aus Hannover. Es sind die letzten Aufzeichnungen von Schlagzeuger James Kottak, der seit 2016 nicht mehr in der Band ist. Ersetzt wurde er durch Mikkey Dee, bis zu Lemmy Kilmisters Tod verprügelte dieser bei Motörhead das Schlagzeug.