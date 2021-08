Scorpions: Neuer Song-Schnipsel

auch interessant

Schlagzeuger Mikkey Dee ließ via Instagram eine kleine Proberaumkatze aus dem Sack. Mit dem Kommentar „Scorpions – üben neue Songs für die kommende Tour. Ganz schön heavy!“ hören wir einen Ausschnitt des neuen Songs mit dem vermeintlichen Titel ‘Seventh Sun’. Das neue Album ist bereits komplett fertig aufgenommen, es soll im Frühjahr 2022 veröffentlicht werden.

Empfehlung der Redaktion Scorpions präsentieren erste Hörprobe aus neuem Album Hard Rock Das neue Album der Scorpions ist gerade frisch aus dem Mix gekommen. Zur Feier des Tages spielen Klaus Meine und Co. einen Song an. Aufgenommen wurde es zum Großteil in den Peppermint Park Studios in Hannover. Gemischt von Michael Ilbert in den legendären Hansa Studios in Berlin. Die letzte Veröffentlichung der deutschen Hard-Rocker war die Anthologie BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS (2017).

BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS bei Amazon

Zunächst hatten die Scorpions angefangen, mit Produzent Greg Fidelman (Slipknot, Metallica) am neuem Material zu arbeiten. Doch aufgrund der Pandemie fingen die beiden Parteien zunächst aus der Ferne mit ihrer Kollaboration an. Letztlich entschied sich das Quintett jedoch dafür, die Aufnahmen selbst zu leiten — mit der Hilfe von Toningenieur Hans-Martin Buff. Bereits in einem früheren Interview verriet Meine, dass die Band die Stimmung von ihren klassischen Alben BLACKOUT, LOVE AT FIRST STING und LOVEDRIVE für die kommende Scheibe anstrebe und den Fokus auf härtere Songs lege.